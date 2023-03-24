Лукашенко на встрече с минским «Динамо»: «Если бы в Америке и Канаде столько делали для хоккея, сколько у нас, они бы в космосе были»

ждет настоящей игры от минского «Динамо» в следующем сезоне.

Президент Беларуси встретился с хоккеистами клуба. провела совместную тренировку с игроками «Динамо».

Главе Беларуси подарили джерси с автографами команды. Он пообщался с игроками и главным тренером клуба .

«Если бы в Америке и Канаде столько делали для хоккея руководители, сколько у нас, они бы в космосе были.

А вы все телепаетесь там туда-сюда в этом плей-офф. Ждем от вас в будущем году настоящей игры!» – сказал Лукашенко.

В нынешнем сезоне « » проиграло СКА (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.