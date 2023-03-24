Лукашенко на встрече с минским «Динамо»: «Если бы в Америке и Канаде столько делали для хоккея, сколько у нас, они бы в космосе были»
Александр Лукашенко ждет настоящей игры от минского «Динамо» в следующем сезоне.
Президент Беларуси встретился с хоккеистами клуба. Команда Лукашенко провела совместную тренировку с игроками «Динамо».
Главе Беларуси подарили джерси с автографами команды. Он пообщался с игроками и главным тренером клуба Крэйгом Вудкрофтом.
«Если бы в Америке и Канаде столько делали для хоккея руководители, сколько у нас, они бы в космосе были.
А вы все телепаетесь там туда-сюда в этом плей-офф. Ждем от вас в будущем году настоящей игры!» – сказал Лукашенко.
В нынешнем сезоне «Динамо» проиграло СКА (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.
Они и так в космосе, хотя Байден к ним на тренировки не заглядывает.