Лукашенко на встрече с минским «Динамо»: «Если бы в Америке и Канаде столько делали для хоккея, сколько у нас, они бы в космосе были»

Теги Динамо Минск КХЛ Александр Лукашенко Политика Команда Лукашенко Крэйг Вудкрофт Хоккей

Александр Лукашенко ждет настоящей игры от минского «Динамо» в следующем сезоне.

Президент Беларуси встретился с хоккеистами клуба. Команда Лукашенко провела совместную тренировку с игроками «Динамо».

Главе Беларуси подарили джерси с автографами команды. Он пообщался с игроками и главным тренером клуба Крэйгом Вудкрофтом.

«Если бы в Америке и Канаде столько делали для хоккея руководители, сколько у нас, они бы в космосе были.

А вы все телепаетесь там туда-сюда в этом плей-офф. Ждем от вас в будущем году настоящей игры!» – сказал Лукашенко.

В нынешнем сезоне «Динамо» проиграло СКА (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.

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5 комментариев

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Yndestad
Тогда почему они в космосе, а вы в заднице?)
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Misson
В Финляндии населения в 2 раза меньше, чем в Беларуси, но в хоккейной иерархии Финляндия - гигант, а Беларусь - аутсайдер. Может недостаточно хорошо делают руководители беларусского хоккея во главе с самим картофельным Саддамом?
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Vityaz94
В этом и проблема, что у нас руководители занимаются, а там бизнесмены
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ТумбаЮмба
>Если бы в Америке и Канаде столько делали для хоккея руководители, сколько у нас, они бы в космосе были.

Они и так в космосе, хотя Байден к ним на тренировки не заглядывает.
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Orion_17
да они и так в космосе по сравнению с Динамо
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