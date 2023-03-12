Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Брестской области (14:6). Президент Беларуси сделал передачу, его сын забил гол
Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Брестской области (14:6).
Александр Лукашенко отметился передачей в матче XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.
Сын президента Беларуси Николай забил гол.
Голами в составе команды также отметились Артем Каркоцкий (хет-трик), Артем Антоненко (хет-трик), Андрей Костицын (дубль), Денис Курдеко (дубль), Ярослав Чуприс и Павел Волчек (дубль).
Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.
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