Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Брестской области (14:6). Президент Беларуси сделал передачу, его сын забил гол

Теги Ярослав Чуприс Андрей Костицын Александр Лукашенко Артем Каркоцкий любительский хоккей Политика Павел Волчек Артем Антоненко Команда Лукашенко Николай Лукашенко Хоккей

Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Брестской области (14:6).

Александр Лукашенко отметился передачей в матче XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Сын президента Беларуси Николай забил гол.

Голами в составе команды также отметились Артем Каркоцкий (хет-трик), Артем Антоненко (хет-трик), Андрей Костицын (дубль), Денис Курдеко (дубль), Ярослав Чуприс и Павел Волчек (дубль).

Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.

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2 комментария

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Ми Ша
Честно, такая ерунда
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Белый офицер
Жалко что Владимир Владимирович карьеру закончил.Он бы показал этим бедолагам как в хоккей играть.
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+3
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