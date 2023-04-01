Михаил Григоренко о том, не надоело ли играть со СКА: «Как может надоесть финал конференции? Никуда от этих повторов не уйти. Это жизнь»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко высказался в преддверии финала Запада между ЦСКА и СКА.

— Не надоело постоянно пересекаться в финале конференции со СКА?

— Не надоело. Как может надоесть финал конференции? Да, опять будем играть против СКА, но тут ничего не поделаешь, раз постоянно вместе с этой командой доходим до этой стадии плей-офф.

В НХЛ тоже бывают разные истории. «Торонто» уже сколько лет не может пройти первый раунд. «Тампа» пару лет подряд играла с «Коламбусом». Думаю, никуда от этих повторов не уйти. Это жизнь, – сказал форвард ЦСКА.

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2 комментария

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Кеша
Хватит болтать . Лучше заморозиться и выиграть . От игроков ска ни одного интервью .
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xa-xa
Одним словом - это просто ЦээСКАСКА..
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