Беттмэн об уходящем главе профсоюза Фере: «Мы с Доном поняли друг друга. Он яростный защитник игроков»

высказался об уходе Доналда Фера из профсоюза игроков.

Исполнительный директор игроков оставит свой пост, когда ему будет найдена замена. Сейчас запущен процесс поиска.

«Мы с Доном поняли друг друга. Он яростный защитник игроков. Нам удалось поговорить, обсудить важные моменты. В частности, связанные с тем, как мы пережили последние два года.

Мы бы не справились так хорошо, если бы не беспрецедентный уровень взаимного доверия и сотрудничества», – заявил комиссионер .

73-летний Фер возглавляет профсоюз с 2010 года. Он руководил переговорами с лигой по коллективному соглашению во время локаута-2012/13 и в 2020 году во время пандемии. Ранее Доналд в течение четверти века был главой профсоюза игроков бейсбольной лиги MLB.

Сообщается, что он заявил о намерении уйти в отставку прошлой осенью.

В апреле независимое расследование по делу Кайла Бича не выявило нарушений со стороны профсоюза и лично Фера.