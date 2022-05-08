Беттмэн об уходящем главе профсоюза Фере: «Мы с Доном поняли друг друга. Он яростный защитник игроков»

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Гэри Беттмэн высказался об уходе Доналда Фера из профсоюза игроков. 

Исполнительный директор Ассоциации игроков оставит свой пост, когда ему будет найдена замена. Сейчас запущен процесс поиска. 

«Мы с Доном поняли друг друга. Он яростный защитник игроков. Нам удалось поговорить, обсудить важные моменты. В частности, связанные с тем, как мы пережили последние два года.

Мы бы не справились так хорошо, если бы не беспрецедентный уровень взаимного доверия и сотрудничества», – заявил комиссионер НХЛ

73-летний Фер возглавляет профсоюз с 2010 года. Он руководил переговорами с лигой по коллективному соглашению во время локаута-2012/13 и в 2020 году во время пандемии. Ранее Доналд в течение четверти века был главой профсоюза игроков бейсбольной лиги MLB.

Сообщается, что он заявил о намерении уйти в отставку прошлой осенью. 

В апреле независимое расследование по делу Кайла Бича не выявило нарушений со стороны профсоюза и лично Фера. 

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