Пьянов в «Авангарде» будет получать 50 млн рублей за сезон. «Салават» предложил меньше (Михаил Зислис)

Теги Авангард Салават Юлаев Сибирь возможные переходы Рашид Хабибулин КХЛ Михаил Зислис Валентин Пьянов деньги Хоккей

Валентин Пьянов получит в «Авангарде» 50 млн рублей за сезон, «Салават» предложил меньше. 

Сегодня стало известно, что 31-летний нападающий после открытия рынка свободных агентов (1 мая) в очередной раз вернется в омский клуб, где начинал карьеру в КХЛ.

«В «Авангарде» сложилась интересная ситуация. Исполняющий обязанности генерального менеджера Рашид Хабибулин очень хорошо устроился. Он подписывает игроков на будущий сезон, а разгребать проблемы за ним потом будет другой человек. По всем его решениям уже есть вопросы.

Относительно Валентина Пьянова, который в «Сибири» провел лучший сезон в карьере и получит в Омске 50 миллионов рублей за сезон, могу добавить об имевшемся интересе к его персоне со стороны «Салавата Юлаева».

И я был уверен, что форвард окажется в Уфе, но в «Авангарде» ему дали еще больше», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. 

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14 комментариев

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Виктор Попов
Ответ Sibai
Да наx он нужен в Уфе
Уфа-то как раз 100 даёт за два сезона, а Авангард меньше, как -то так..
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Mi4eL
Ответ srs
Займёт шкафчик легионера в раздевалке?
Так говорят. я бы Алекса оставил конечно но блин что поделать если Третьяк все портит в лиге со своим лимитом
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srs
Ответ Mi4eL
нет не правильно. у Пьянова лучший сезон в карьере а Авангарду надо заменить легонера Бронхверста. так что тут все нормально. ну а 50 да дорого но такой рынок. Третьяку спасибо. Михаил тактично не говорит сколько предлагала Уфа.
Займёт шкафчик легионера в раздевалке?
0
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waa1982
А нормальные менеджеры в КХЛ есть?
В Омске вообще в курсе, что он свои очки набрал, потому что играл в 1-м звене и забирал почти все большинство?
И при этом забил свой первый гол где-то после 30-го матча?)))
Ну наберет теперь свои законные 15 баллов. За 50-то лямов.
Что генмен, что игрок очевидных вещей не понимают. Лучше года 3-4 пылить в Сибири за 25, чем разок забрать 50 и потом нафиг быть никому не нужным, как в прошлый раз, когда Сибирь его подобрала.
Зато как пел, что счастлив наконец-то домой вернуться, как пел...
+6
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+6
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Kipsone
Неимоверно дорого, даже незнаю за какие такие заслуги, Пьянов будет получать столько денег. Но зато свой для Омска.
+2
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Mi4eL
Ответ WildRiver
Миша, не звизди!)
главный фанат Волкова не может по другому. Будет забавно читать про трансферы Трактора. какие они все точечнве и классные 😂😂😂
0
-1
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Mi4eL
Ответ ilya1809
Лучший сезон Пьянова в новости))) ну наверное потому что он провел на 25 процентов больше матчей??? набрал на 25 процентов больше очков? Обычный сезон Пьянова.Но три легионера конечно теперь решают
много кто обновил свои лучшие сезоны? Может Шипачев или Кагарлицкий? Лайпсик Мае ....
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-2
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Mi4eL
Ответ Евгений Мешков
блин я правильно понял, что Пьянов сделал 2+3 в серии с Авангардом и тем самым сподвиг менеджмент Авы перетащить его к себе? вот только поэтому что ли?
нет не правильно. у Пьянова лучший сезон в карьере а Авангарду надо заменить легонера Бронхверста. так что тут все нормально. ну а 50 да дорого но такой рынок. Третьяку спасибо. Михаил тактично не говорит сколько предлагала Уфа.
+1
-2
-1
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ilya1809
Лучший сезон Пьянова в новости))) ну наверное потому что он провел на 25 процентов больше матчей??? набрал на 25 процентов больше очков? Обычный сезон Пьянова.Но три легионера конечно теперь решают
+6
0
+6
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Евгений Мешков
блин я правильно понял, что Пьянов сделал 2+3 в серии с Авангардом и тем самым сподвиг менеджмент Авы перетащить его к себе? вот только поэтому что ли?
+5
-1
+4
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Сергей Орлов
Дичь
+5
0
+5
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ЖелтоФАН
чет до х
+5
0
+5
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WildRiver
Миша, не звизди!)
0
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Sibai
Да наx он нужен в Уфе
+8
-1
+7
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