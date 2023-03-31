Пьянов в «Авангарде» будет получать 50 млн рублей за сезон. «Салават» предложил меньше (Михаил Зислис)
Валентин Пьянов получит в «Авангарде» 50 млн рублей за сезон, «Салават» предложил меньше.
Сегодня стало известно, что 31-летний нападающий после открытия рынка свободных агентов (1 мая) в очередной раз вернется в омский клуб, где начинал карьеру в КХЛ.
«В «Авангарде» сложилась интересная ситуация. Исполняющий обязанности генерального менеджера Рашид Хабибулин очень хорошо устроился. Он подписывает игроков на будущий сезон, а разгребать проблемы за ним потом будет другой человек. По всем его решениям уже есть вопросы.
Относительно Валентина Пьянова, который в «Сибири» провел лучший сезон в карьере и получит в Омске 50 миллионов рублей за сезон, могу добавить об имевшемся интересе к его персоне со стороны «Салавата Юлаева».
И я был уверен, что форвард окажется в Уфе, но в «Авангарде» ему дали еще больше», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
В Омске вообще в курсе, что он свои очки набрал, потому что играл в 1-м звене и забирал почти все большинство?
И при этом забил свой первый гол где-то после 30-го матча?)))
Ну наберет теперь свои законные 15 баллов. За 50-то лямов.
Что генмен, что игрок очевидных вещей не понимают. Лучше года 3-4 пылить в Сибири за 25, чем разок забрать 50 и потом нафиг быть никому не нужным, как в прошлый раз, когда Сибирь его подобрала.
Зато как пел, что счастлив наконец-то домой вернуться, как пел...