Пьянов в «Авангарде» будет получать 50 млн рублей за сезон. «Салават» предложил меньше (Михаил Зислис)

Валентин Пьянов получит в «Авангарде» 50 млн рублей за сезон, «Салават» предложил меньше.

Сегодня стало известно, что 31-летний нападающий после открытия рынка свободных агентов (1 мая) в очередной раз вернется в омский клуб, где начинал карьеру в .

«В « » сложилась интересная ситуация. Исполняющий обязанности генерального менеджера Рашид Хабибулин очень хорошо устроился. Он подписывает игроков на будущий сезон, а разгребать проблемы за ним потом будет другой человек. По всем его решениям уже есть вопросы.

Относительно Валентина Пьянова, который в « » провел лучший сезон в карьере и получит в Омске 50 миллионов рублей за сезон, могу добавить об имевшемся интересе к его персоне со стороны « ».

И я был уверен, что форвард окажется в Уфе, но в «Авангарде» ему дали еще больше», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.