«Авангард» подпишет форварда «Сибири» Пьянова («СЭ»)

« » подпишет форварда « » .

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Соглашение будет заключено после открытия рынка свободных агентов.

В текущем сезоне Пьянов оформил 32 (9+23) очка за 67 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф в активе 31-летнего форварда 5 (2+3) очков в 5 матчах.

Пьянов выступает за «Сибирь» с 2021 года. Свою карьеру в лиге нападающий начал в «Авангарде» в сезоне-2012/13.

Если возвращение в омский клуб состоится, то станет уже 3-м в его карьере.