«Авангард» подпишет форварда «Сибири» Пьянова («СЭ»)
«Авангард» подпишет форварда «Сибири» Валентина Пьянова.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Соглашение будет заключено после открытия рынка свободных агентов.
В текущем сезоне Пьянов оформил 32 (9+23) очка за 67 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф в активе 31-летнего форварда 5 (2+3) очков в 5 матчах.
Пьянов выступает за «Сибирь» с 2021 года. Свою карьеру в лиге нападающий начал в «Авангарде» в сезоне-2012/13.
Если возвращение в омский клуб состоится, то станет уже 3-м в его карьере.
Как то теперь не хочется, чтобы АБ игроков подписывал вообще. Разве что пару-тройку приличных хоккеистов, а среди правильного паспорта таковых особо не замечено. Петрова отпустить с миром на поиски своего нормального хоккея
Надеюсь, это фейк...)))
Чувствуется работа генерального менеджера, не то, что Волков там подписывал :)