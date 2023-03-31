«Авангард» подпишет форварда «Сибири» Пьянова («СЭ»)

Теги Авангард Сибирь возможные переходы КХЛ Валентин Пьянов Хоккей

«Авангард» подпишет форварда «Сибири» Валентина Пьянова.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Соглашение будет заключено после открытия рынка свободных агентов.

В текущем сезоне Пьянов оформил 32 (9+23) очка за 67 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф в активе 31-летнего форварда 5 (2+3) очков в 5 матчах.

Пьянов выступает за «Сибирь» с 2021 года. Свою карьеру в лиге нападающий начал в «Авангарде» в сезоне-2012/13.

Если возвращение в омский клуб состоится, то станет уже 3-м в его карьере. 

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Марщанский
Второй раз на одни и те-же грабли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ Серый
Деарнэ ничего не показал в лиге, его фамилия вообще недостойна упоминания
Упоминается на автомате... ведь обладает кубком Стэнли. Такие вещи к сожалению преобладают над реальным положением дел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Хе хе. Волков такой плохой. Ну ниче, ща пьянова, рейзвиха, тополя подпишут и заживем) Где там Крылов с вето)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Ответ Александр
Золотая пора у паспортистов, вместо Броадхерста это полено🤮
Самое смешное, что сезон для Сибири уже давно закончился, а Броадхерст до сих пор не догнал по очкам это "полено".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Ответ Andrey w
Да помню подписывали Соботку , Червенко , Деарне . А в Уфе той же Умарк , Харти . Лига растет , только в обратном направление
Деарнэ ничего не показал в лиге, его фамилия вообще недостойна упоминания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ srs
Неужели настолько все плохо. Под такими новостями по другому как то не получается. А казалось бы неплохо бы усилится ребятами с 70-100 очков сезон. Как то теперь не хочется, чтобы АБ игроков подписывал вообще. Разве что пару-тройку приличных хоккеистов, а среди правильного паспорта таковых особо не замечено. Петрова отпустить с миром на поиски своего нормального хоккея
Видать даже Айван Морозов или Мальцев в базовые клубы едуть. Иначе ястребы нашли бы возможности увести их из под носа АБ как в случае с Толчинский, Шарипзянов...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey w
Этот гений сейчас на подписывает , а новому ГМ потом разгребай . Почему медлят с назначение нового не понятно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey w
Да помню подписывали Соботку , Червенко , Деарне . А в Уфе той же Умарк , Харти . Лига растет , только в обратном направление
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skbor52@icloud.com
Ответ Egor Tarasov
если только лямов за 5
За 50 в этого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey w
Это рывок)) Дальше с ВХЛ будут подписывать игроков за 50+ мил )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр
Золотая пора у паспортистов, вместо Броадхерста это полено🤮
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Неужели настолько все плохо. Под такими новостями по другому как то не получается. А казалось бы неплохо бы усилится ребятами с 70-100 очков сезон.
Как то теперь не хочется, чтобы АБ игроков подписывал вообще. Разве что пару-тройку приличных хоккеистов, а среди правильного паспорта таковых особо не замечено. Петрова отпустить с миром на поиски своего нормального хоккея
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
Товарищи, давайте не будем вестись на фейковую информацию!
Надеюсь, это фейк...)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Чумак
Он то у нас ничего выдающегося не показал , играя первое большинство и почти каждый матч по 20 минут, а у вас и подавно не покажет, если очей 30 выбьет то хорошо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Tarasov
если только лямов за 5
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Novatsky
Сезон покажет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габорик
Вместо Бродхерста, отличная замена :)

Чувствуется работа генерального менеджера, не то, что Волков там подписывал :)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий