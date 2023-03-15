Жамнов о заявлении ФХР: «Контракт со «Спартаком» вступает в силу со следующего сезона. В чем проблема? Не понимаю, для чего это делается»
Алексей Жамнов отреагировал на заявление Федерации хоккея России.
ФХР ранее заявила, что Жамнов не сообщил о решении возглавить «Спартак». Вчера специалист был утвержден главным тренером московского клуба.
Сборная России, которую Жамнов возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.
«У меня контракт со «Спартаком» вступает в силу со следующего сезона. А соглашение с ФХР действует до конца нынешнего. В чем проблема?
В нынешнем сезоне я пока ничего не подписал. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Не понимаю, для чего это делается», – сказал Жамнов.
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