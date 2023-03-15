Жамнов о заявлении ФХР: «Контракт со «Спартаком» вступает в силу со следующего сезона. В чем проблема? Не понимаю, для чего это делается»

Теги Спартак ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов отреагировал на заявление Федерации хоккея России.

ФХР ранее заявила, что Жамнов не сообщил о решении возглавить «Спартак». Вчера специалист был утвержден главным тренером московского клуба.

Сборная России, которую Жамнов возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«У меня контракт со «Спартаком» вступает в силу со следующего сезона. А соглашение с ФХР действует до конца нынешнего. В чем проблема?

В нынешнем сезоне я пока ничего не подписал. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Не понимаю, для чего это делается», – сказал Жамнов.

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3 комментария

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Melnikov1968
Проблема только в том, что как тренер Вы дутая величина, бездарь.
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Kitson75
Господин Жамнов: проблема в том, что куда вас ни поставь, вы везде доказываете свою профнепригодность. Басня Крылова про квартет - это ваш портрет.
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Jose Maur
Как может соглашение вступать в силу, если оно не подписано? Кому-то из сторон надо бы разобраться в точности формулировок. Иначе всё это как-то лицемерно звучит…
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