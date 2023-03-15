Жамнов о заявлении ФХР: «Контракт со «Спартаком» вступает в силу со следующего сезона. В чем проблема? Не понимаю, для чего это делается»

отреагировал на заявление Федерации хоккея России.

ФХР ранее заявила, что Жамнов не сообщил о решении возглавить «Спартак». Вчера специалист был утвержден главным тренером московского клуба.

, которую Жамнов возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«У меня контракт со « » вступает в силу со следующего сезона. А соглашение с действует до конца нынешнего. В чем проблема?

В нынешнем сезоне я пока ничего не подписал. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Не понимаю, для чего это делается», – сказал Жамнов.