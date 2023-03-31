Макдэвид побил рекорд Гретцки по числу серий из 10+ подряд игр с очками за один сезон – 5 против 4
Коннор Макдэвид – 1-й игрок в истории НХЛ с 5 результативными сериями из 10+ игр за сезон.
Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:0) при игре в меньшинстве.
Макдэвид продлил текущую результативную серию до 10 игр (20 очков на отрезке, 7+13). Он побил рекорд Уэйна Гретцки по числу таких серий в рамках одного сезона – 5 против 4 (1986/87).
На счету 26-летнего канадца 144 (61+83) очка в 76 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.
Макдэвид забросил 300 шайб в НХЛ в 563 матчах – 3-й результат среди действующих игроков
и это круто. ждем ПО
К тому же еще не все решено с победителем Тихоокеанского, у Вегаса финиш не особо простой, 2 Соты, 2 Сиэтл, Короли и Даллас и разница 2 очка