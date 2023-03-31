Макдэвид побил рекорд Гретцки по числу серий из 10+ подряд игр с очками за один сезон – 5 против 4

Теги рейтинги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 1-й игрок в истории НХЛ с 5 результативными сериями из 10+ игр за сезон.

Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:0) при игре в меньшинстве.

Макдэвид продлил текущую результативную серию до 10 игр (20 очков на отрезке, 7+13). Он побил рекорд Уэйна Гретцки по числу таких серий в рамках одного сезона – 5 против 4 (1986/87). 

На счету 26-летнего канадца 144 (61+83) очка в 76 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

Макдэвид забросил 300 шайб в НХЛ в 563 матчах – 3-й результат среди действующих игроков

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13 комментариев

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JuVero
Ответ Latenight Radio
Если пропустить две игры, то получится максимум три серии.
можно сыграть 80 первых игр, а потом 2 пропустить.
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Latenight Radio
Ответ JuVero
как не сделать? 8 можно сделать. 8*10= 80. Ещё 2 игры можно пропустить даже)
Если пропустить две игры, то получится максимум три серии.
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Splin
Ответ cheriarin
Бедный Уэйн, обидно, наверное, когда твои рекорды каждый день бьют. Они все в синяках уже, бедняги :)
Уверен вообще не парится
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Splin
Ответ Артем Садуллаев
Что не новость про Макдэвида, то рекорд побил, то в топ попал
Так, кпримеру, на ФБ группа про Уэйна. Так там чуть ли не в каждый день, тех лет, когда Уэйн играл, Уэйн и рекорд
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JuVero
Ответ Александр Балабанов
Больше 7 в принципе не сделать)
как не сделать? 8 можно сделать. 8*10= 80. Ещё 2 игры можно пропустить даже)
0
-3
-3
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cheriarin
Бедный Уэйн, обидно, наверное, когда твои рекорды каждый день бьют. Они все в синяках уже, бедняги :)
0
-1
-1
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Александр Балабанов
Ответ Latenight Radio
Это так, но в стату Гретцки не входит сезон с 51-матчевой очковой серией. Он просто физически не смог бы еще 4 серии с 10+ выдать)
Больше 7 в принципе не сделать)
+4
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+4
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JuVero
Ответ Latenight Radio
Это так, но в стату Гретцки не входит сезон с 51-матчевой очковой серией. Он просто физически не смог бы еще 4 серии с 10+ выдать)
ты так пишешь, как-будто Грецки один сезон в НХЛ провел.
0
-3
-3
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Верховенский1990
Ну вот, уже где-то обогнал Великого, то ли еще будет.
+3
0
+3
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al77
Проще написать - Макдэвид в этом году не набрал очков всего в пяти матчах регулярки.
и это круто. ждем ПО
К тому же еще не все решено с победителем Тихоокеанского, у Вегаса финиш не особо простой, 2 Соты, 2 Сиэтл, Короли и Даллас и разница 2 очка
+2
0
+2
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Latenight Radio
Это так, но в стату Гретцки не входит сезон с 51-матчевой очковой серией. Он просто физически не смог бы еще 4 серии с 10+ выдать)
+7
0
+7
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eskerro
Я думаю Макдевид может вообще рекорд голов побить
+2
-1
+1
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Артем Садуллаев
Что не новость про Макдэвида, то рекорд побил, то в топ попал
+9
0
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