Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 70 очками в гостевых матчах в сезоне. За последние 30 лет – 1-й

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман Бретт Халл Марсель Дионн Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 70 очками в гостевых матчах в сезоне.

Сегодня капитан «Эдмонтона» сделал ассистентский хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (7:4). 

26-летний канадец набрал 143 (60+83) очка в 75 играх, он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов сезона. 

В 37 гостевых матчах Макдэвид набрал 71 (27+44) балл. Ранее 70 или более очков за сезон на выезде набирали Уэйн Гретцки (8 раз), Марио Лемье (4), Стив Айзерман (2), Бретт Халл и Марсель Дионн (по 1). 

В прошлый раз этой отметки достигли Айзерман («Детройт», 84 в 42 играх, 34+50) и Лемье («Питтсбург», 72 в 29, 34+38) в сезоне-1992/93.

Рекорд принадлежит Гретцки – 104 очка в 40 играх («Эдмонтон», 2 сезона, 1984/85 – 39+65, 1985/86 – 23+81). 

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15 комментариев

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Expert
Ответ Jetter
Да, модель похожая. Есть гений (Гретцки, Лемье, Макдэвид), есть суперзвезда (Мессье, Ягр, Драйзайтль) и классный нападающий (Фрэнсис, Нюджент-Хопкинс, Курри), хотя конечно Яри Курри тоже суперзвезда, просто тогда потолка не существовало, можно было собрать суперзвезд в команде.
Не понятно по каким критериям ты Драйзайтля поставил выше Овечкина, Кучера, Кросби (если только по последним сезонам, но тогда других тут не должно быть ).
Но это твое мнение ладно пусть будет так) добра.
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Latenight Radio
Ответ Jetter
Да, модель похожая. Есть гений (Гретцки, Лемье, Макдэвид), есть суперзвезда (Мессье, Ягр, Драйзайтль) и классный нападающий (Фрэнсис, Нюджент-Хопкинс, Курри), хотя конечно Яри Курри тоже суперзвезда, просто тогда потолка не существовало, можно было собрать суперзвезд в команде.
Жаль, что Бушар не Коффи, а Скиннер - не Фюр.
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Павел Зарубин
Новый рекорд Макдэвида и сразу же новый срач на спортсе какой он бегунок и что он скоро сдуется. Не понимаю, почему его так многие не любят, он же ничего плохого о российских болельщиках, да и вообще о России не говорил. Что это просто человеческая зависть, что такой крутой игрок и не из России? Интересно когда Кросби был молодой, его так же здесь поливали, есть тут люди которые помнят те времена?
+2
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circassian*
Два ассиста на пустые ворота выкатил
+2
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BigHead
Ответ Фокс&#8772;
А чего предыдущие года не вспоминаешь? Исключение подтверждает правило.
Да и без прошлого года - очко за игру и положительная полезность
+7
-1
+6
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Jetter
Ответ Фокс&#8772;
Толку то? В плове все равно сдуется..
Как в прошлом году? 😂
+3
-2
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Jetter
Ответ Сульшер жги!
А помните когда был ковид и единственный игрок кого не трогали кто это ? Правильно , бягунок .
Что за полыхание после поражения в ничего не значащем матче?
+6
0
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Фокс&#8772;
Ответ BigHead
Ага, как в том году - 33 очка в 16 играх и +15
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+1
-10
-9
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Jetter
Ответ Александр В. Гусев
А ещё у нефти будет три игрока со 100+ очками. Наверное, впервые со времен Лемье/Ягра/Фрэнсиса.
Да, модель похожая. Есть гений (Гретцки, Лемье, Макдэвид), есть суперзвезда (Мессье, Ягр, Драйзайтль) и классный нападающий (Фрэнсис, Нюджент-Хопкинс, Курри), хотя конечно Яри Курри тоже суперзвезда, просто тогда потолка не существовало, можно было собрать суперзвезд в команде.
+7
0
+7
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Сульшер жги!
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+1
-12
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Вадим Сидоров
Ответ Александр В. Гусев
А ещё у нефти будет три игрока со 100+ очками. Наверное, впервые со времен Лемье/Ягра/Фрэнсиса.
Не наверно, а точно
+2
0
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Jetter
Вторая и третья передачи конечно сказочные. Но защита у Эдмонтона - абсолютный Монти Пайтон.
+1
0
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BigHead
Ответ Фокс&#8772;
Толку то? В плове все равно сдуется..
Ага, как в том году - 33 очка в 16 играх и +15
+20
-2
+18
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Александр В. Гусев
А ещё у нефти будет три игрока со 100+ очками. Наверное, впервые со времен Лемье/Ягра/Фрэнсиса.
+15
0
+15
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Фокс&#8772;
Толку то? В плове все равно сдуется..
+4
-12
-8
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