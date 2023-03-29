Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 70 очками в гостевых матчах в сезоне. За последние 30 лет – 1-й

– 6-й игрок в истории с 70 очками в гостевых матчах в сезоне.

Сегодня капитан « » сделал ассистентский хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (7:4).

26-летний канадец набрал 143 (60+83) очка в 75 играх, он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов сезона.

В 37 гостевых матчах Макдэвид набрал 71 (27+44) балл. Ранее 70 или более очков за сезон на выезде набирали (8 раз), (4), Стив Айзерман (2), Бретт Халл и Марсель Дионн (по 1).

В прошлый раз этой отметки достигли Айзерман («Детройт», 84 в 42 играх, 34+50) и Лемье («Питтсбург», 72 в 29, 34+38) в сезоне-1992/93.

Рекорд принадлежит Гретцки – 104 очка в 40 играх («Эдмонтон», 2 сезона, 1984/85 – 39+65, 1985/86 – 23+81).