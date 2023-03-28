Макдэвид – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 140+ очков за сезон. У него 60+80 в 74 играх

– 10-й игрок в истории , набравший 140+ очков за сезон.

Капитан « » сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:4).

В активе 26-летнего нападающего стало 140 (60+80) очков в 74 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов текущего сезона.

Макдэвид стал десятым игроком в истории НХЛ, набравшим 140 или более очков за сезон. Ранее это удавалось (11 раз), (5), Филу Эспозито (2), Стиву Айзерману, Берни Николлсу, Яромиру Ягру, Пэту Лафонтену, Майку Босси и Адаму Оутсу (по 1).

При этом только Гретцки (5 раз), Лемье (4), Ягр, Айзерман, Николлс, Босси и Макдэвид (по 1) набирали 140 и более очков за счет 60+ голов и 80+ передач.

В предыдущий раз 140+ очков набирали Лемье («Питтсбург», 161 в 70, 69+92) и Ягр («Питтсбург», 149 в 82, 62+87) в сезоне-1995/96.