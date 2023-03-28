Макдэвид – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 140+ очков за сезон. У него 60+80 в 74 играх

Теги рейтинги Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман Фил Эспозито Адам Оутс Майк Босси Пэт Лафонтен Берни Николлс Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 140+ очков за сезон. 

Капитан «Эдмонтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:4). 

В активе 26-летнего нападающего стало 140 (60+80) очков в 74 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов текущего сезона. 

Макдэвид стал десятым игроком в истории НХЛ, набравшим 140 или более очков за сезон. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (11 раз), Марио Лемье (5), Филу Эспозито (2), Стиву Айзерману, Берни Николлсу, Яромиру Ягру, Пэту Лафонтену, Майку Босси и Адаму Оутсу (по 1). 

При этом только Гретцки (5 раз), Лемье (4), Ягр, Айзерман, Николлс, Босси и Макдэвид (по 1) набирали 140 и более очков за счет 60+ голов и 80+ передач. 

В предыдущий раз 140+ очков набирали Лемье («Питтсбург», 161 в 70, 69+92) и Ягр («Питтсбург», 149 в 82, 62+87) в сезоне-1995/96.

12 комментариев

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Антон Круть
Ответ Febanacci-88
Интересно сколько тех, кто набирал 150+ очков Там есть кто-то кроме Лемье и Гретцки?
Эспозито и Николз. Ягр в одном шаге остановился (149)
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Сергей Галынский
150 должен выбить 👍
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АРХАТ
Ответ Febanacci-88
Интересно сколько тех, кто набирал 150+ очков Там есть кто-то кроме Лемье и Гретцки?
Эспозито, Айзер и представь себе Николс)
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Febanacci-88
Ответ Febanacci-88
Интересно сколько тех, кто набирал 150+ очков Там есть кто-то кроме Лемье и Гретцки?
Сам решил посмотреть ответ на свой вопрос😄

В клубе 150+ очков

Гретцки (9 сезонов), Лемье (4 сезона), Айзерман (1), Эспозито (1) и Никколс (1, не знал, что Никколс такой крутой сезон провел)
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albert_lucky
Ответ Febanacci-88
Интересно сколько тех, кто набирал 150+ очков Там есть кто-то кроме Лемье и Гретцки?
Айзерман, Эспозито и Николлс.
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АРХАТ
Из представленных кроме Макди "Арт Росса" к 140+ (в том же сезоне) добавили только Грец, Марио и Эспозито
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Andry 72
Если все матчи до конца сыграет,то точно наберёт
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Александр Бабуев
Ответ circassian*
10 очков за 8 матчей до отметки 150. Наберет - не наберет? Ставлю на то, что наберет
Он может и 20 за 8 набрать, это же Мак
+1
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Febanacci-88
Интересно сколько тех, кто набирал 150+ очков
Там есть кто-то кроме Лемье и Гретцки?
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Nepobedimy
Величие, однако
+2
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circassian*
10 очков за 8 матчей до отметки 150.
Наберет - не наберет?
Ставлю на то, что наберет
+14
-1
+13
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KaaTim
Нехилый такой клуб великих.
+3
0
+3
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