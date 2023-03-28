Макдэвид – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 140+ очков за сезон. У него 60+80 в 74 играх
Коннор Макдэвид – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 140+ очков за сезон.
Капитан «Эдмонтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:4).
В активе 26-летнего нападающего стало 140 (60+80) очков в 74 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов текущего сезона.
Макдэвид стал десятым игроком в истории НХЛ, набравшим 140 или более очков за сезон. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (11 раз), Марио Лемье (5), Филу Эспозито (2), Стиву Айзерману, Берни Николлсу, Яромиру Ягру, Пэту Лафонтену, Майку Босси и Адаму Оутсу (по 1).
При этом только Гретцки (5 раз), Лемье (4), Ягр, Айзерман, Николлс, Босси и Макдэвид (по 1) набирали 140 и более очков за счет 60+ голов и 80+ передач.
В предыдущий раз 140+ очков набирали Лемье («Питтсбург», 161 в 70, 69+92) и Ягр («Питтсбург», 149 в 82, 62+87) в сезоне-1995/96.
В клубе 150+ очков
Гретцки (9 сезонов), Лемье (4 сезона), Айзерман (1), Эспозито (1) и Никколс (1, не знал, что Никколс такой крутой сезон провел)
Там есть кто-то кроме Лемье и Гретцки?
Наберет - не наберет?
Ставлю на то, что наберет