Михайлов о перекрестном плей-офф: «Некоторые говорят, что устали от армейского дерби, но никуда не денешься. Нужно сыграть сезон, чтобы говорить говорить о пользе изменений»

Теги ЦСКА СКА Владислав Третьяк Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Борис Михайлов высказал мнение о возможности проведения перекрестного плей-офф в КХЛ.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк применительно к серии СКА и ЦСКА заявил, что «их надо развести и провести перекрестный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз».

«Третьяк высказал свою мысль о проведении перекрестного плей-офф, но все будет решать руководство КХЛ.

Некоторые говорят, что устали от армейского дерби, но никуда не денешься – есть календарь и положение проведения чемпионата.

Мне будет интересно посмотреть, если руководство не только КХЛ, но и клубов решат изменить порядок проведения соревнования.

Но нужно сыграть хотя бы один сезон, чтобы говорить о пользе изменений для российского хоккея при новой системе», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Hitgoe Himgob
Заявку сделаете на 23 человека, лимит уберите и Третьяка выкиньте. Посмотрел вчера видео Кравченко про 35 катков в Воронеже. Нам ваши медали олимпийские 300летней давности не нужны, отстаньте от хоккея. Старые позорники
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Ми Ша
Все устали от дерби денежных мешков, которые мешают здоровой конкуренции и правильному развитию хоккея
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