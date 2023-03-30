Михайлов о перекрестном плей-офф: «Некоторые говорят, что устали от армейского дерби, но никуда не денешься. Нужно сыграть сезон, чтобы говорить говорить о пользе изменений»

высказал мнение о возможности проведения перекрестного плей-офф в КХЛ.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк применительно к серии СКА и ЦСКА заявил, что «их надо развести и провести перекрестный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз».

«Третьяк высказал свою мысль о проведении перекрестного плей-офф, но все будет решать руководство .

Некоторые говорят, что устали от армейского дерби, но никуда не денешься – есть календарь и положение проведения чемпионата.

Мне будет интересно посмотреть, если руководство не только КХЛ, но и клубов решат изменить порядок проведения соревнования.

Но нужно сыграть хотя бы один сезон, чтобы говорить о пользе изменений для российского хоккея при новой системе», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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