Тренер «Детройта» Лалонд был удален со скамейки в матче с «Питтсбургом» за нецензурную брань в адрес судей

Тренер « » Дерек Лалонд был удален в матче с «Питтсбургом» за нецензурную брань.

Инцидент произошел во втором периоде.

После того, как судьи засчитали гол Джеффа Картера, главный тренер «Детройта» взял запрос на блокировку вратаря при взятии ворот.

После видеопросмотра арбитры определили, что блокировки не было. «Детройт» получил двухминутное удаление.

Лалонд остался недоволен решением судей и стал критиковать их, за что был удален со скамейки до конца матча. Его место занял помощник тренера Боб Бугнер.

Победу в матче одержал «Детройт» – 7:4.