Тренер «Детройта» Лалонд был удален со скамейки в матче с «Питтсбургом» за нецензурную брань в адрес судей

Теги судьи Питтсбург Детройт НХЛ Боб Бугнер контент Дерек Лалонд Хоккей

Тренер «Детройта» Дерек Лалонд был удален в матче с «Питтсбургом» за нецензурную брань.

Инцидент произошел во втором периоде.

После того, как судьи засчитали гол Джеффа Картера, главный тренер «Детройта» взял запрос на блокировку вратаря при взятии ворот.

После видеопросмотра арбитры определили, что блокировки не было. «Детройт» получил двухминутное удаление.

Лалонд остался недоволен решением судей и стал критиковать их, за что был удален со скамейки до конца матча. Его место занял помощник тренера Боб Бугнер.

Победу в матче одержал «Детройт» – 7:4. 

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2 комментария

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Alex Hitchenss
Не знал, что Андреевский тренирует Детройт
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Руслан Х
Счёт на табло — не помогло.🤷🏻‍♂️
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