«Детройт» подписал контракт новичка с 20-летним защитником Валлиндером. Швед набрал 26 очков в 50 играх в SHL

« » подписал контракт новичка с защитником « » Вилльямом Валлиндером.

Соглашение с 20-летним шведом рассчитано на 3 года и вступит в силу в сезоне-2023/24. Остаток этого сезона он проведет в фарм-клубе «Ред Уингс» в на условиях пробного соглашения.

В этом сезоне защитник (193 см, 87 кг) набрал 26 (7+19) очков в 50 играх. В плей-офф добавил 3 (1+2) балла в 9 матчах. Кроме того, в его активе 8 (1+7) баллов в 9 играх Лиги чемпионов.

Валлиндер был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ-2020 под общим 32-м номером.