«Детройт» подписал контракт новичка с 20-летним защитником Валлиндером. Швед набрал 26 очков в 50 играх в SHL

Теги переходы Детройт НХЛ АХЛ Регле Гранд Рэпидс SHL Вилльям Валлиндер Хоккей

«Детройт» подписал контракт новичка с защитником «Регле» Вилльямом Валлиндером.

Соглашение с 20-летним шведом рассчитано на 3 года и вступит в силу в сезоне-2023/24. Остаток этого сезона он проведет в фарм-клубе «Ред Уингс» в АХЛ на условиях пробного соглашения. 

В этом сезоне SHL защитник (193 см, 87 кг) набрал 26 (7+19) очков в 50 играх. В плей-офф добавил 3 (1+2) балла в 9 матчах. Кроме того, в его активе 8 (1+7) баллов в 9 играх Лиги чемпионов. 

Валлиндер был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ-2020 под общим 32-м номером. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий