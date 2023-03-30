Павел Буре: «У Кузьменко есть все качества, которыми славится наша хоккейная школа: скорость, блестящая обводка, маневренность, чувство гола»

поделился мнением о форварде .

Ранее Кузьменко побил рекорд Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер».

«Рекорды ставят для того, чтобы их бить. Приятно, что мое достижение продержалось больше 30 лет, и вдвойне приятно, что его побил наш русский парень.

Андрей Кузьменко – очень хороший нападающий, у него есть все качества, которыми славится наша хоккейная школа: скорость, блестящая обводка, маневренность, хороший бросок, чувство гола.

На протяжении нескольких сезонов Кузьменко был одним из сильнейших нападающих в Континентальной хоккейной лиге, поэтому совсем неудивительно, что в он стал одним из самых ярких игроков сезона.

Желаю Андрею удачи, пусть добивается побед во всех клубных и международных соревнованиях, прославляет российский хоккей», – сказал экс-нападающий « ».