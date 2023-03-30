Александр Радулов: «У «Авангарда» практически нет слабых сторон. Нам нужно выходить и биться за команду, за герб на груди»

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Александр Радулов считает, что у «Авангарда» практически нет слабых сторон.

«Ак Барс» сыграет с омским клубом в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Успели ли отдохнуть после серии с «Адмиралом»? Какой настрой на «Авангард»?

– Ранее уже говорил, что в плей-офф нет простых соперников, все игры сложные, все команды бьются. Остались сильнейшие, думаю, нас ждет интересная борьба.

– Как вам «Авангард» по этому плей-офф, со стороны кажется, что команда очень уверенно прошла два раунда.

– Хорошая команда, они доказали это и в регулярном чемпионате. Но регулярка – это одно, плей-офф – совершенно другое. «Авангард» хорошо провел два раунда, будет тяжело, но мы к этому готовы.

– Следили за сериями между «Ак Барсом» и «Авангардом» в последние сезоны?

– Особо не следил, но слышал, что «Ак Барс» два раза подряд проигрывал Омску. Это уже история, нужно жить сегодняшним днем, выходить и биться, полностью отдаваться.

– В чем сильные стороны нынешнего «Авангарда»?

– У команды практически нет слабых сторон: хорошее нападение, защита, вратарь, игра в неравных составах. Ранее уже сказал, что на этой стадии плей-офф нет слабых команд с какими-то большими пробелами. Все равны, у всех есть хорошие шансы. Нужно выходить и играть. 

– Эту серию рассматривают как дуэль вашего звена против звена Ткачева.

– Это пресса преподносит, у нас – команда. Многие матчи показали, что не важно кто, важно забивать, играть строго в обороне, ловить шайбы на себя. Все винтики важны в механизме.

– Согласитесь, что у «Ак Барса» есть некоторая зависимость от вашего звена?

– Не согласен.

– Можно сказать, что «Ак Барс» может забрать эту серию за счет духа, характера?

– Я бы не сказал, что у «Авангарда» есть какие-то проблемы с духом. Очень хороший, серьезный соперник. Помню нашу последнюю игру в регулярном чемпионате, матч был кость в кость. У них не было некоторых лидеров, но другие ребята здорово играли, нам было тяжело.

Нужно выходить и биться за команду, за герб на груди.

– Почему у команды пока не складывается игра в большинстве?

– Время покажет, нужно добавлять во всех компонентах. Нужно работать каждый день, добавлять от тренировки к тренировке, от игры к игре, – сказал нападающий «Ак Барса».

Ремейк лучшего финала Востока за всю историю: Омск выглядит машиной, но за Казань – опыт Билялетдинова

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Качалов
Да Александр здесь могут сдачи дать Воронков может не помочь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Персональные данные Номер 67327384
Если сравнивать с 2021 годом, то ситауция зеркальная получается. У Авангарда тогда был "звёздный" игрок Ковалчек и Авангард прошел дальше. А у Ак Барса сейчас Псой Радуленко. Это может быть ключевым фактором
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий