Александр Радулов: «У «Авангарда» практически нет слабых сторон. Нам нужно выходить и биться за команду, за герб на груди»

считает, что у « » практически нет слабых сторон.

«Ак Барс» сыграет с омским клубом в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Успели ли отдохнуть после серии с «Адмиралом»? Какой настрой на «Авангард»?

– Ранее уже говорил, что в плей-офф нет простых соперников, все игры сложные, все команды бьются. Остались сильнейшие, думаю, нас ждет интересная борьба.

– Как вам «Авангард» по этому плей-офф, со стороны кажется, что команда очень уверенно прошла два раунда.

– Хорошая команда, они доказали это и в регулярном чемпионате. Но регулярка – это одно, плей-офф – совершенно другое. «Авангард» хорошо провел два раунда, будет тяжело, но мы к этому готовы.

– Следили за сериями между « » и «Авангардом» в последние сезоны?

– Особо не следил, но слышал, что «Ак Барс» два раза подряд проигрывал Омску. Это уже история, нужно жить сегодняшним днем, выходить и биться, полностью отдаваться.

– В чем сильные стороны нынешнего «Авангарда»?

– У команды практически нет слабых сторон: хорошее нападение, защита, вратарь, игра в неравных составах. Ранее уже сказал, что на этой стадии плей-офф нет слабых команд с какими-то большими пробелами. Все равны, у всех есть хорошие шансы. Нужно выходить и играть.

– Эту серию рассматривают как дуэль вашего звена против звена Ткачева.

– Это пресса преподносит, у нас – команда. Многие матчи показали, что не важно кто, важно забивать, играть строго в обороне, ловить шайбы на себя. Все винтики важны в механизме.

– Согласитесь, что у «Ак Барса» есть некоторая зависимость от вашего звена?

– Не согласен.

– Можно сказать, что «Ак Барс» может забрать эту серию за счет духа, характера?

– Я бы не сказал, что у «Авангарда» есть какие-то проблемы с духом. Очень хороший, серьезный соперник. Помню нашу последнюю игру в регулярном чемпионате, матч был кость в кость. У них не было некоторых лидеров, но другие ребята здорово играли, нам было тяжело.

Нужно выходить и биться за команду, за герб на груди.

– Почему у команды пока не складывается игра в большинстве?

– Время покажет, нужно добавлять во всех компонентах. Нужно работать каждый день, добавлять от тренировки к тренировке, от игры к игре, – сказал нападающий «Ак Барса».

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