Кравец о серии с «Ак Барсом»: «Нужно не обращать внимания на судейство. Самим не давать повод, играть аккуратно и правильно»

высказался в преддверии серии плей-офф с « ».

« » сыграет с командой из Казани в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Насколько «Авангард» готов к агрессивной игре «Ак Барса» и особенностям судейства в казанских матчах? Думаю, мы увидим в играх, насколько «Авангард» готов.

Но, естественно, мы понимаем, как они играют и что будут делать. Поэтому нам нужно все начинать первыми: вступать в борьбу, не уступать, а побеждать в борьбе за шайбу, не обращать внимания на судейство. Самим не давать повод, играть аккуратно и правильно.

Они играют в силовой хоккей? У нас тоже достаточно сильных ребят, которые в такой же хоккей играют», – сказал главный тренер «Авангарда».