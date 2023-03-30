Кравец о серии с «Ак Барсом»: «Нужно не обращать внимания на судейство. Самим не давать повод, играть аккуратно и правильно»
Михаил Кравец высказался в преддверии серии плей-офф с «Ак Барсом».
«Авангард» сыграет с командой из Казани в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Насколько «Авангард» готов к агрессивной игре «Ак Барса» и особенностям судейства в казанских матчах? Думаю, мы увидим в играх, насколько «Авангард» готов.
Но, естественно, мы понимаем, как они играют и что будут делать. Поэтому нам нужно все начинать первыми: вступать в борьбу, не уступать, а побеждать в борьбе за шайбу, не обращать внимания на судейство. Самим не давать повод, играть аккуратно и правильно.
Они играют в силовой хоккей? У нас тоже достаточно сильных ребят, которые в такой же хоккей играют», – сказал главный тренер «Авангарда».
1. Акбарс купил всех судей
2. Нефтехимик фарм клуб Акбарса…
Кстати и некоторые болелы НХ в первом раунде кричали, что Акбарс купил всех судей, забывая о том, что если бы Акбарс в последних матчах в регулярке не обыграл Амур и Адмирал, то НХ вообще не попал бы в плофф. А сейчас прочитав это, наверняка напишут, что Акбарс специально обыграл Амур, дабы НХ попал в плофф, так как договорняк, судьи куплены и в том же духе…
3. Ну и конечно же Билл играет в супер скучный хоккей от обороны. Неважно 4:0 или 5:3 - Всё равно нудный автобус.
Ведь именно Билл говорит Радулову, Сафонову, Воронкову, Галиеву не бегать наверх, не забивать, играть только в своей зоне
В общем всё как всегда, ничего нового.
P.S. Да, кстати забыл, именно Билл виноват во всех грехах ОИ-2014. Опять этот чертов Билл сказал профессионалам, звездам мирового уровня Овечкину, Малкину, Дацюку, Ковальчуку, Семину, Тарасенко, Ничушкину, Радулову - не забивать, пастись рядом с воротчиком.
Это и раньше им не помогало и сейчас тем более не поможет!