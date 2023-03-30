Шарипзянов и Чистяков пропустили тренировку «Авангарда»

Теги Авангард травмы КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Дамир Шарипзянов Семен Чистяков Хоккей

Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков пропустили тренировку «Авангарда».

Клуб провел занятие перед стартом серии финала Восточной конференции против «Ак Барса». Первый матч пройдет 1 апреля.

«Шарипзянов и Чистяков отсутствовали на тренировке? Мы надеемся, что и тот, и тот сыграют в серии. Шарипзянов пока в больных находится, Чистяков приболел немножко. Я надеюсь, что тоже восстановится», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец

На тренировке присутствовали голкиперы Василий Демченко и Андрей Мишуров, а также защитники Зият Пайгин, Алексей Береглазов, Богдан Киселевич, Антон Белов, Виктор Сведберг, Александр Угольников, Дмитрий Алексеев и Тимофей Давыдов.

Атакующие тройки выглядели следующим образом:

Владимир Ткачев – Корбан Найт – Рид Буше

Арсений Грицюк – Алекс Бродхерст – Сергей Толчинский

Наиль Якупов – Александр Дергачев – Иван Телегин

Павел Дедунов – Федор Малыхин – Владимир Жарков.

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3 комментария

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ЖелтоФАН
вперед АК БАРС !
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Денис Дьяконов
здоровья пацанам, без них будет очень плохо
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Angryslon
Интересно, за что Белякова маринуют?
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