Шарипзянов и Чистяков пропустили тренировку «Авангарда»

и пропустили тренировку « ».

Клуб провел занятие перед стартом серии финала Восточной конференции против «Ак Барса». Первый матч пройдет 1 апреля.

«Шарипзянов и Чистяков отсутствовали на тренировке? Мы надеемся, что и тот, и тот сыграют в серии. Шарипзянов пока в больных находится, Чистяков приболел немножко. Я надеюсь, что тоже восстановится», – сказал главный тренер «Авангарда» .

На тренировке присутствовали голкиперы Василий Демченко и Андрей Мишуров, а также защитники Зият Пайгин, Алексей Береглазов, Богдан Киселевич, Антон Белов, Виктор Сведберг, Александр Угольников, Дмитрий Алексеев и Тимофей Давыдов.

Атакующие тройки выглядели следующим образом:

Владимир Ткачев – Корбан Найт – Рид Буше

Арсений Грицюк – Алекс Бродхерст – Сергей Толчинский

Наиль Якупов – Александр Дергачев – Иван Телегин

Павел Дедунов – Федор Малыхин – Владимир Жарков.