Алекс Бродхерст: «Будет непросто взломать защиту «Ак Барса», но мы готовы к этому вызову. Не будем слишком сильно менять свою игру»

считает, что « » будет непросто взломать защиту « ».

Команды встретятся в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

«У них хорошая команда, они играют по очень оборонительной системе. Будет непросто взломать их защиту, но мы готовы к этому вызову. Мы не будем слишком сильно менять свою игру, а продолжим играть таким же образом, какой позволил нам дойти до этой стадии плей-офф. Да, у них оборонительная, физически сильная команда, но мы будем готовы.

Мое взаимопонимание с Толчинским и достигло пика? Они стали моими довольно близкими друзьями. Мы получаем удовольствие от игры вместе и хорошо ладим друг с другом – это важно для партнеров по звену. Наша «химия» хороша.

Временами в сезоне мы играли не очень здорово, в какой-то момент стали играть немного иначе – более напористо и чуть проще. Самое важное, что касается нас, – мы все очень быстрые и изобретательные, мыслим в атакующем русле. Но вещь, которой мы гордимся, в течение плей-офф мы были хороши в оборонительных действиях», – сказал нападающий «Авангарда».