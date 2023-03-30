Алекс Бродхерст: «Будет непросто взломать защиту «Ак Барса», но мы готовы к этому вызову. Не будем слишком сильно менять свою игру»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Сергей Толчинский Алекс Бродхерст Чемпионат.com Арсений Грицюк Хоккей

Алекс Бродхерст считает, что «Авангарду» будет непросто взломать защиту «Ак Барса».

Команды встретятся в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

«У них хорошая команда, они играют по очень оборонительной системе. Будет непросто взломать их защиту, но мы готовы к этому вызову. Мы не будем слишком сильно менять свою игру, а продолжим играть таким же образом, какой позволил нам дойти до этой стадии плей-офф. Да, у них оборонительная, физически сильная команда, но мы будем готовы.

Мое взаимопонимание с Толчинским и Грицюком достигло пика? Они стали моими довольно близкими друзьями. Мы получаем удовольствие от игры вместе и хорошо ладим друг с другом – это важно для партнеров по звену. Наша «химия» хороша.

Временами в сезоне мы играли не очень здорово, в какой-то момент стали играть немного иначе – более напористо и чуть проще. Самое важное, что касается нас, – мы все очень быстрые и изобретательные, мыслим в атакующем русле. Но вещь, которой мы гордимся, в течение плей-офф мы были хороши в оборонительных действиях», – сказал нападающий «Авангарда».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий