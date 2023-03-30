Федоров о 4-3 с «Локомотивом»: «Психология решает все. Получили огромный опыт, надеюсь, будем мудрее в следующей серии»

надеется, что ЦСКА будет мудрее в следующей серии Кубка Гагарина.

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии с « » (5:0) и вышел в финал Западной конференции , где встретится со СКА.

«Молодцы, показали все те качества, которые дают результат. «Локомотив» поздравляю с отличной серией. Первые две игры они показывали агрессивный, сильный хоккей в атаке.

Пару дней надо отдохнуть, перезарядить батарейки и идти дальше. Впереди серьезный и интересный соперник. Ярош? Есть мысли его задействовать, надеюсь, они материализуются в ближайшее время.

Психология решает все. Мы достойно провели два матча в Ярославле, оттуда мы приехали с 3-1 в серии. Как бы мы ни хотели, где-то мы чуть подспустили наше общее, коллективное давление. Потому что финишировать при счете 3-1 тяжело, но надо думать только о ближайшей игре. Здесь мы получили огромный опыт, надеюсь, мы будем мудрее уже в следующей серии.

Конечно, и психология, и физика очень важны для нас при подготовке. Но мы в хоккейном режиме, мы уверены в ребятах. Игра рассудит», – сказал главный тренер .