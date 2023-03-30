Федоров о 4-3 с «Локомотивом»: «Психология решает все. Получили огромный опыт, надеюсь, будем мудрее в следующей серии»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Кристиан Ярош Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров надеется, что ЦСКА будет мудрее в следующей серии Кубка Гагарина.

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии с «Локомотивом» (5:0) и вышел в финал Западной конференции КХЛ, где встретится со СКА.

«Молодцы, показали все те качества, которые дают результат. «Локомотив» поздравляю с отличной серией. Первые две игры они показывали агрессивный, сильный хоккей в атаке.

Пару дней надо отдохнуть, перезарядить батарейки и идти дальше. Впереди серьезный и интересный соперник. Ярош? Есть мысли его задействовать, надеюсь, они материализуются в ближайшее время.

Психология решает все. Мы достойно провели два матча в Ярославле, оттуда мы приехали с 3-1 в серии. Как бы мы ни хотели, где-то мы чуть подспустили наше общее, коллективное давление. Потому что финишировать при счете 3-1 тяжело, но надо думать только о ближайшей игре. Здесь мы получили огромный опыт, надеюсь, мы будем мудрее уже в следующей серии.

Конечно, и психология, и физика очень важны для нас при подготовке. Но мы в хоккейном режиме, мы уверены в ребятах. Игра рассудит», – сказал главный тренер ЦСКА.

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1 комментарий

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Кеша
Желаю победы . Не хотелось бы качелей . Быстрой «хваткой удава придушить и добить».
+1
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