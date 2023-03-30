Андронов о 0:5 от ЦСКА: «Абсолютный провал «Локомотива». В таких матчах нужно показывать свой лучший хоккей»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Андронов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Андронов оценил вылет «Локомотива» из 2-го раунда Кубка Гагарина.

В 7-м матче серии ярославцы проиграли ЦСКА (0:5, 3-4).

«Задача была выше, чем отыграть сезон достойно. Задача была выиграть. А если брать сегодняшний матч, то это абсолютный провал.

Достойная серия? Знаете, призы не дают за хорошее старание. Сейчас кому-то рассказывать, что мы хорошо старались и боролись… Надо стараться играть на победу, и сейчас у нас будет время, чтобы сделать работу над ошибками и подумать.

Не хватило сверхусилия? Тут все в совокупности. Это и опыт, и мастерство. В таких матчах нужно показывать свой лучший хоккей», — сказал капитан «Локомотива».

ЦСКА знает все о седьмых матчах: «Локомотив» проиграл уже в первом периоде

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1 комментарий

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Кеша
Андронов молодец, адекватно оценил выступление команды .
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