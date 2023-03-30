Андронов о 0:5 от ЦСКА: «Абсолютный провал «Локомотива». В таких матчах нужно показывать свой лучший хоккей»
Сергей Андронов оценил вылет «Локомотива» из 2-го раунда Кубка Гагарина.
В 7-м матче серии ярославцы проиграли ЦСКА (0:5, 3-4).
«Задача была выше, чем отыграть сезон достойно. Задача была выиграть. А если брать сегодняшний матч, то это абсолютный провал.
Достойная серия? Знаете, призы не дают за хорошее старание. Сейчас кому-то рассказывать, что мы хорошо старались и боролись… Надо стараться играть на победу, и сейчас у нас будет время, чтобы сделать работу над ошибками и подумать.
Не хватило сверхусилия? Тут все в совокупности. Это и опыт, и мастерство. В таких матчах нужно показывать свой лучший хоккей», — сказал капитан «Локомотива».
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