Никитин о поражении от ЦСКА: «Не скажу, что мы наиграли на 0:5, но выглядел каждый гол немного некрасиво. Нужно было проявлять мастерство»

высказался после поражения в седьмом матче серии с ЦСКА (0:5, 3-4).

– ЦСКА с победой. Хорошая серия. К сожалению, заключительный матч получился таким. Думаю, мы все проанализируем, разберемся.

– Перебросали ЦСКА, но счет 0:5. Почему так получилось?

– Если бы броски шли в актив, то тогда...

– Возможно, стоило играть острее?

– Сейчас можно много чего наговорить. Нужно было проявлять мастерство. Два очень быстрых гола показались легкими. Одной команде это придало уверенность, а у второй немного забрало. Думаю, в этом проблема.

– Шалунов попал в штангу. Забей Максим тогда, все могло перевернуться?

– Я и говорю, что могло. В хоккее вот так. Иногда нелогичные вещи случаются, но они, наверное, в чем-то закономерны. Мы разберемся с этим.

Не скажу, что мы наиграли на 0:5. Но выглядел каждый гол немного некрасиво, – сказал главный тренер « ».