Никитин о поражении от ЦСКА: «Не скажу, что мы наиграли на 0:5, но выглядел каждый гол немного некрасиво. Нужно было проявлять мастерство»
Игорь Никитин высказался после поражения в седьмом матче серии с ЦСКА (0:5, 3-4).
– ЦСКА с победой. Хорошая серия. К сожалению, заключительный матч получился таким. Думаю, мы все проанализируем, разберемся.
– Перебросали ЦСКА, но счет 0:5. Почему так получилось?
– Если бы броски шли в актив, то тогда...
– Возможно, стоило играть острее?
– Сейчас можно много чего наговорить. Нужно было проявлять мастерство. Два очень быстрых гола показались легкими. Одной команде это придало уверенность, а у второй немного забрало. Думаю, в этом проблема.
– Шалунов попал в штангу. Забей Максим тогда, все могло перевернуться?
– Я и говорю, что могло. В хоккее вот так. Иногда нелогичные вещи случаются, но они, наверное, в чем-то закономерны. Мы разберемся с этим.
Не скажу, что мы наиграли на 0:5. Но выглядел каждый гол немного некрасиво, – сказал главный тренер «Локомотива».
8 комментариев