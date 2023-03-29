Никитин о поражении от ЦСКА: «Не скажу, что мы наиграли на 0:5, но выглядел каждый гол немного некрасиво. Нужно было проявлять мастерство»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Никитин высказался после поражения в седьмом матче серии с ЦСКА (0:5, 3-4).

– ЦСКА с победой. Хорошая серия. К сожалению, заключительный матч получился таким. Думаю, мы все проанализируем, разберемся.

– Перебросали ЦСКА, но счет 0:5. Почему так получилось?

– Если бы броски шли в актив, то тогда...

– Возможно, стоило играть острее?

– Сейчас можно много чего наговорить. Нужно было проявлять мастерство. Два очень быстрых гола показались легкими. Одной команде это придало уверенность, а у второй немного забрало. Думаю, в этом проблема.

– Шалунов попал в штангу. Забей Максим тогда, все могло перевернуться?

– Я и говорю, что могло. В хоккее вот так. Иногда нелогичные вещи случаются, но они, наверное, в чем-то закономерны. Мы разберемся с этим.

Не скажу, что мы наиграли на 0:5. Но выглядел каждый гол немного некрасиво, – сказал главный тренер «Локомотива».

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8 комментариев

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Robs
Ответ pizzatcarizza
Если ты не будешь бросать, то твои броски не полетят в пузо)
так они с сентября в пузо метят, фирменный хоккей Никитина, удивительно что все это затянулось до 7матча,сколько лет ещё контракт у этого спеца?)
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pizzatcarizza
Ответ Robs
Они в пузо не бросают,и не делают из посредственного швецкого вратаря Третьяка:)Сева больше хлопот доставил цска чем локо:)
Если ты не будешь бросать, то твои броски не полетят в пузо)
0
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Robs
Ответ pizzatcarizza
ЦСКА с 5 бросками за 33 минуты квинтэссенция зрелищного хоккея,да?
Они в пузо не бросают,и не делают из посредственного швецкого вратаря Третьяка:)Сева больше хлопот доставил цска чем локо:)
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pizzatcarizza
Ответ Robs
Никитин построил конечно нудный безидейный автобус,все хоккеисты абсолютна серая масса!
ЦСКА с 5 бросками за 33 минуты квинтэссенция зрелищного хоккея,да?
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Dorff
Я не хочу говорить чего-то плохого о Никитине - но есть такой маркер небольшой - ушел в Локо из Авы Буше всего на сезон, прилично уронив свою статистику. Вернувшись в Аву к новым партнерам и тренеру статистику он вернул к "докризисной". Никитин просто периодически не понимает как использовать игроков, вынуждая их просто играть от ворот... Лишь бы отбиться... Успех, конечно, это приносит вполне определенный, но лишь частично. Сегодня разница в классе была именно что на 5-0. ЦСКА не "дураков" забрасывал - а вполне себе на ходу с распасовками кинжальными. А отвечать было вообще нечем. Отыгрываться команда практически не умеет. Если бы Локо забил первым - мог бы и победить, но вот наоборот - это не его...
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Винтовка_Латыпова
Побольше нам коней нужно в команду, чтоб превратились в тыквы, как всякие марченки, андроновы и конечно же гений шалунов. В решающей игре перед своими раздвинули ноги
+3
-2
+1
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Robs
Никитин построил конечно нудный безидейный автобус,все хоккеисты абсолютна серая масса!
+7
-4
+3
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srs
На что вы наиграли это то что вас нужно вывести за пределы кахаэлии и там забыть. Видимо у ЦСКА были свои причины искусственно тянуть серию
+1
-4
-3
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