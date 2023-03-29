Федоров о победе над «Локомотивом»: «Показали волю и характер, собрались в нужный момент в исполнении тех элементов, которые приносят результат»

отметил, что ЦСКА использовал свои моменты в матче плей-офф с « ».

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции.

«Игра была неплохая, вовремя забили, использовали свои моменты. Парни молодцы. Вышли внимательными и сконцентрированными. Показали игру, которую хотели показывать в каждом матче сезона.

Нужно отдать должное «Локомотиву». Это отличная команда, играла в очень в агрессивный и атакующий хоккей, четко исполняли свои схемы, когда не было шайбы.

Каждый матч серии имел разное значение, так устроен плей‑офф. Ведя в серии 3-1 надо было делать правильные шаги и завершить серию дома, но тогда не получилось. Благодарю команду и болельщиков.

Показали волю и характер, собрались в нужный момент в исполнении тех элементов, которые приносят результат», – сказал главный тренер .