Федоров о победе над «Локомотивом»: «Показали волю и характер, собрались в нужный момент в исполнении тех элементов, которые приносят результат»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров отметил, что ЦСКА использовал свои моменты в матче плей-офф с «Локомотивом».

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции.

«Игра была неплохая, вовремя забили, использовали свои моменты. Парни молодцы. Вышли внимательными и сконцентрированными. Показали игру, которую хотели показывать в каждом матче сезона.

Нужно отдать должное «Локомотиву». Это отличная команда, играла в очень в агрессивный и атакующий хоккей, четко исполняли свои схемы, когда не было шайбы.

Каждый матч серии имел разное значение, так устроен плей‑офф. Ведя в серии 3-1 надо было делать правильные шаги и завершить серию дома, но тогда не получилось. Благодарю команду и болельщиков.

Показали волю и характер, собрались в нужный момент в исполнении тех элементов, которые приносят результат», – сказал главный тренер ЦСКА.

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5 комментариев

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Vagner01
Ответ Sanchello
а ты я смотрю грустишь?!)))
И ещё как! Он уже на всех ветках поныл!
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Vagner01
Ответ LeoMan
Порадуйся немного
Я порадуюсь когда мы кубок возьмём! Сейчас я просто доволен что все закончилось в этой серии как и должно было!
0
0
0
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Sanchello
Ответ LeoMan
Порадуйся немного
а ты я смотрю грустишь?!)))
+1
0
+1
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LeoMan
Ответ Vagner01
Все молодцы! Победили на классе! Браво!
Порадуйся немного
0
-2
-2
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Vagner01
Все молодцы! Победили на классе! Браво!
+2
0
+2
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