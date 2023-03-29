Михайлов о победе ЦСКА в 7-м матче: «Армейцы оказались на полголовы выше хоккеистов «Локомотива». Честь им и хвала!»

считает, что игроки оказались на полголовы выше хоккеистов «Локомотива».

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции.

«Сегодня играли две равные команды, но армейцы оказались на полголовы выше хоккеистов « ». Честь им и хвала!

Особенно хорошо сыграли в атаке, в обороне действовали строго, хорош был и вратарь. Победа закономерна!

Повторение прошлогоднего успеха? Все будет зависеть от подготовки к финальным играм Западной конференции, но команда будет играть на победу», – сказал двукратный олимпийский чемпион.