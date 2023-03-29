Леонтьев о перепалке с Радуловым: «Конфликта не было, просто на эмоциях поговорили. Он грань не переходит в общении, у нас все нормально»

Теги Ак Барс Нефтехимик Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев рассказал о перепалке с Александром Радуловым.

Эпизод состоялся в конце третьего периода пятого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (4-2).

– Вспоминается перепалка с вами и Александром Радуловым. Леонид Тамбиев говорил, что в серии с «Ак Барсом» ненавидел Александра, что отражает Радулова как хорошего игрока. У вас то же самое было?

– Я знаю, что у Александра такой стиль, манера поведения. Как он после нашей серии сказал в интервью – немного провокационная. Это нормально.

Так сошлось, что я эмоционально вышел к бортику, подзывал Александра, чтобы он мне сказал, потому что было плохо слышно. А так никакого конфликта не было. Просто на эмоциях поговорили.

После игры все нормально. У меня нет никакого антагонизма к Александру. Мне он, как игрок, и его стиль импонируют в целом. Радулов никакую грань не переходит в общении, все нормально у нас с ним, – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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2 комментария

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Матрёшка Ефросиьевна
просто в КХЛ нет человека,способного на место поставить Радулова. в НХЛ он так нагло себя не вел
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Сидни Кросби 2
Он не управляемый.
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