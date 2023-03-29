Леонтьев о перепалке с Радуловым: «Конфликта не было, просто на эмоциях поговорили. Он грань не переходит в общении, у нас все нормально»

Олег Леонтьев рассказал о перепалке с Александром Радуловым.

Эпизод состоялся в конце третьего периода пятого матча серии первого раунда плей-офф между «Ак Барсом» и « » (4-2).

– Вспоминается перепалка с вами и . Леонид Тамбиев говорил, что в серии с « » ненавидел Александра, что отражает Радулова как хорошего игрока. У вас то же самое было?

– Я знаю, что у Александра такой стиль, манера поведения. Как он после нашей серии сказал в интервью – немного провокационная. Это нормально.

Так сошлось, что я эмоционально вышел к бортику, подзывал Александра, чтобы он мне сказал, потому что было плохо слышно. А так никакого конфликта не было. Просто на эмоциях поговорили.

После игры все нормально. У меня нет никакого антагонизма к Александру. Мне он, как игрок, и его стиль импонируют в целом. Радулов никакую грань не переходит в общении, все нормально у нас с ним, – сказал главный тренер «Нефтехимика».