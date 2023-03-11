Леонтьев о «Нефтехимике»: «Мои парни – герои, поднялись со дна после 10 поражений подряд. Передаю привет болельщикам, которые писали только после поражений»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал героями хоккеистов команды.
Нижнекамская команда проиграла «Ак Барсу» (2:4, 2-4 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и завершила выступления в турнире.
– Все решают детали. Где-то надо ловить на себя броски, где-то добежать или не удалиться. Из этого и состоит игра.
Мы вели в счете, контролировали ход матча, здорово играли в меньшинстве, но, повторюсь, нужно всем делать все на сто процентов.
Хороший праздник хоккея был в этом сезоне. Мои парни – герои. Поднялись со дна после десяти поражений подряд [на старте сезона]. Вряд ли кому-то еще раз такое удастся.
«Ак Барс» мастеровитее и индивидуально сильнее оказался, хотя борьбу мы навязали, играли системно.
И то, что дошли до шестого матча, – это не случайность. Передаю привет болельщикам, которые писали нам только после поражений. Было забавно читать.
Спасибо тем болельщикам, которые весь сезон поддерживали нас. Спасибо СИБУРу, который помогает нам развиваться.
– Насколько обидно все-таки проигрывать команде, которая и богаче, и у которой состав сильнее?
– Тем интереснее играть. Хочется доказать самому себе, что ты на их фоне будешь лучше и сильнее.
Мне в свое время всегда нравилось играть против первой пятерки соперников. Это было очень интересно. Если будешь играть против сильных, сам станешь сильным, – сказал Леонтьев.
Достойно играла против такой команды как
АК БАРС.