Леонтьев о «Нефтехимике»: «Мои парни – герои, поднялись со дна после 10 поражений подряд. Передаю привет болельщикам, которые писали только после поражений»

Теги Ак Барс Нефтехимик болельщики КХЛ Кубок Гагарина Олег Леонтьев Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал героями хоккеистов команды.

Нижнекамская команда проиграла «Ак Барсу» (2:4, 2-4 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и завершила выступления в турнире.

– Все решают детали. Где-то надо ловить на себя броски, где-то добежать или не удалиться. Из этого и состоит игра.

Мы вели в счете, контролировали ход матча, здорово играли в меньшинстве, но, повторюсь, нужно всем делать все на сто процентов.

Хороший праздник хоккея был в этом сезоне. Мои парни – герои. Поднялись со дна после десяти поражений подряд [на старте сезона]. Вряд ли кому-то еще раз такое удастся.

«Ак Барс» мастеровитее и индивидуально сильнее оказался, хотя борьбу мы навязали, играли системно.

И то, что дошли до шестого матча, – это не случайность. Передаю привет болельщикам, которые писали нам только после поражений. Было забавно читать.

Спасибо тем болельщикам, которые весь сезон поддерживали нас. Спасибо СИБУРу, который помогает нам развиваться.

– Насколько обидно все-таки проигрывать команде, которая и богаче, и у которой состав сильнее?

– Тем интереснее играть. Хочется доказать самому себе, что ты на их фоне будешь лучше и сильнее.

Мне в свое время всегда нравилось играть против первой пятерки соперников. Это было очень интересно. Если будешь играть против сильных, сам станешь сильным, – сказал Леонтьев.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радик Муслимов
Волки молодцы!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
daniya
Им Ак Барс подарил плов играми с Амуром. А они начали ломать нас. Позорище
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир
Я болельщик Трактора!! Но ваша команда больше заслужила плей-офф!!! Что и показала эта серия!! Оставляйте тренера, костяк команды и следующий сезон у вас будет ещё мощнее!! С удовольствием смотрел ваши матчи!! Удачи вам в следующем сезоне!! Всем добра!!!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
татарин Казанский
Побольше бы таких тренеров💪. Молодчик преобразил НХ
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnb213
НХ молодцы, Вам не повезло с соседом. Вышли бы на другую команду прошли бы во 2-й раунд. Я помню как наш Авангард вынесли, сейчас точно не хуже играили.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Лео показывает отличный хоккей. Его команда
Достойно играла против такой команды как
АК БАРС.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нияз Салахов
Спасибо Нашему родному Нефтехимику
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Какой обидчивый!
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий