«Нефтехимик» хочет сохранить Гарипова. Вратарь пропустил большую часть сезона, до травмы одержал 6 побед в 7 играх за клуб

Теги Нефтехимик травмы КХЛ Олег Леонтьев Эмиль Гарипов Хоккей

«Нефтехимик» хочет сохранить вратаря Эмиля Гарипова.

31-летний голкипер пропустил большую часть сезона из-за травмы.

В нижнекамский клуб он пришел осенью прошлого года из «Трактора» и одержал 6 побед в 7 играх.

До его появления «Нефтехимик» потерпел 10 поражений подряд на старте сезона. 

«Все будет зависеть от переговоров, контрактов с агентами. Это долгоиграющая часть. Мы рассчитываем [на него], мы хотим, чтобы он у нас остался», – сказал главный тренер клуба Олег Леонтьев. 

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