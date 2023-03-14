«Нефтехимик» хочет сохранить Гарипова. Вратарь пропустил большую часть сезона, до травмы одержал 6 побед в 7 играх за клуб
«Нефтехимик» хочет сохранить вратаря Эмиля Гарипова.
31-летний голкипер пропустил большую часть сезона из-за травмы.
В нижнекамский клуб он пришел осенью прошлого года из «Трактора» и одержал 6 побед в 7 играх.
До его появления «Нефтехимик» потерпел 10 поражений подряд на старте сезона.
«Все будет зависеть от переговоров, контрактов с агентами. Это долгоиграющая часть. Мы рассчитываем [на него], мы хотим, чтобы он у нас остался», – сказал главный тренер клуба Олег Леонтьев.
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