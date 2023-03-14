«Нефтехимик» хочет сохранить Гарипова. Вратарь пропустил большую часть сезона, до травмы одержал 6 побед в 7 играх за клуб

«Нефтехимик» хочет сохранить вратаря .

31-летний голкипер пропустил большую часть сезона из-за травмы.

В нижнекамский клуб он пришел осенью прошлого года из «Трактора» и одержал 6 побед в 7 играх.

До его появления « » потерпел 10 поражений подряд на старте сезона.

«Все будет зависеть от переговоров, контрактов с агентами. Это долгоиграющая часть. Мы рассчитываем [на него], мы хотим, чтобы он у нас остался», – сказал главный тренер клуба Олег Леонтьев.