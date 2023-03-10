Леонтьев о перепалке с Радуловым: «Подзывал его, чтобы послушать, что он мне предъявлял. Я открыт к диалогу»

Главный тренер « » высказался о перепалке с из « ».

Нижнекамский клуб проиграл казанцам (1:6, 2-3) в 5-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Игра была равная до того момента, когда пошли удаления, хотя с нашей стороны, мне кажется, спорные. По самоотдаче и характеру мы играли здорово, мне матч понравился. Игра в неравных составах решает не все, но очень многое. У «Ак Барса» было много большинства, соответственно, у них было преимущество. У нас его не было, поэтому проиграли.

Эпизод с Кашниковым в концовке? Как сыграл – так сыграл. Никаких провокаций не было, мы играем в жесткий хоккей, правильный и честный. Если надо будет, подеремся, если соперник будет грубить, уже были такие ситуации в начале этой серии.

Высокий уровень мастерства у соперника, что-то получается, что-то – нет. Знаем сильные стороны «Ак Барса» в большинстве, разбираем, стараемся закрыть, но не всегда получается.

Во втором периоде счет окрылил соперника, и четвертую-пятую шайбы ненужные пропустили, не смогли на пятаке подчистить, дали бросить с близкого расстояния. Век живи – век учись. Может, и было желание поменять Судницина, но решил дать доиграть ему второй период.

Что кричал Радулов мне? Не знаю, по губам читать не умею, на арене шум стоит (улыбается). Я подзывал его, чтобы он подъехал, послушать, что он мне предъявлял. Мне тоже было интересно послушать. Спустился вниз, попросил его подъехать. Я открыт к диалогу, пусть приезжает, поговорим.

По Гарипову тему закрыта, перед плей-офф по регламенту нужно пройти медосмотр. Он не прошел, потому что пока не здоров. Сейчас он тренируется в полную силу, может, и готов сыграть, но без такой бумаги не сможет. Горит желанием, говорит, что готов – надо было раньше сделать допуск.

Кашников вышел после моей перепалки с Радуловым? Специального задания на драку у Кашникова не было», – сказал Олег Леонтьев.