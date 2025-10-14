Агент Макдэвида о контракте с «Эдмонтоном»: «25 млн долларов – это большие деньги, как и сказал Коннор. Считаю сделку выгодной, несмотря на то, что люди ожидали большего»

Агент Коннора Макдэвида высказался о контракте хоккеиста и «Эдмонтона».

Ранее нападающий продлил соглашение с клубом на 2 года и 12,5 млн долларов за сезон.

«Возможно, были определенные варианты, когда я мог бы поднять руку и сказать: «Эй, 97-й, может, здесь не так много денег», но как агент ты всегда стремишься защитить интересы клиента.

Хочется, чтобы люди зарабатывали как можно больше.Но думаю, что в данном конкретном случае, как и упомянул Коннор, ему все равно заплатят очень щедро. Как он и сказал, 25 миллионов долларов – то все равно большие деньги.

В нашем спорте не так много двухлетних контрактов с такой высокой зарплатой. Чаще всего чем больше лет, тем выше кэпхит. Но я по-прежнему считаю эту сделку невероятно выгодной, несмотря на то, что люди ожидали большего.

Главное – это чувство принятия лучшего решения для Коннора. И нам это удалось», – сказал представитель хоккеиста Джадд Молдавер.