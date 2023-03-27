«Трактор» хочет центра и вратаря из Северной Америки, Пулккинена, вероятно, не продлят. Факторы при подписаниях – возраст и габариты
«Трактор» хочет подписать двух легионеров из Северной Америки.
Челябинский клуб собирается подписать двух хоккеистов из Северной Америки – центрального нападающего и вратаря, об этом сообщает «РБ Спорт».
При лимите в три иностранца в команде находится защитник-легионер Роберт Хэмилтон, а с финским нападающим Теему Пулккиненом, скорее всего, не будут продлевать контракт.
Центральный нападающий, возможно, займет место в первом звене с Антоном Бурдасовым и Никитой Сошниковым в связи с уходом Алексея Бывальцева, а голкипер-легионер должен решить проблемы с вратарской линией команды.
Также в вероятных планах клуба подписать одного-двух крайних нападающих и двух защитников для второго и третьего звеньев.
Основными факторами, на которые обращают внимание в «Тракторе», будут возраст и габариты хоккеистов.
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