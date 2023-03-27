«Трактор» хочет центра и вратаря из Северной Америки, Пулккинена, вероятно, не продлят. Факторы при подписаниях – возраст и габариты

Теги Трактор возможные переходы КХЛ Теему Пулккинен Хоккей

«Трактор» хочет подписать двух легионеров из Северной Америки.

Челябинский клуб собирается подписать двух хоккеистов из Северной Америки – центрального нападающего и вратаря, об этом сообщает «РБ Спорт».

При лимите в три иностранца в команде находится защитник-легионер Роберт Хэмилтон, а с финским нападающим Теему Пулккиненом, скорее всего, не будут продлевать контракт.

Центральный нападающий, возможно, займет место в первом звене с Антоном Бурдасовым и Никитой Сошниковым в связи с уходом Алексея Бывальцева, а голкипер-легионер должен решить проблемы с вратарской линией команды.

Также в вероятных планах клуба подписать одного-двух крайних нападающих и двух защитников для второго и третьего звеньев.

Основными факторами, на которые обращают внимание в «Тракторе», будут возраст и габариты хоккеистов.

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5 комментариев

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Алексей Тарлыков
Обычно под габаритами подразумевается большой хоккеист, а сейчас больше феерят Ткачёв, Порядин, Толчинский, Жафяров, Хайруллин -не самые большие ребята + скоростное Торпедо. А Волков в Авангарде уже собирал "летающих шкафов" и хорошим это не закончилось. В НХЛ тоже нет зацикливания на габаритах как было раньше
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Анна
Опять ошибку совершают. За то мертвечина Шаров извините вы из уму выжили
+3
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Nikitos92
Пуля подпишет куда нибудь в другой клуб и накидает шайб недотренеру в след матче
+1
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Artem Rashadivich
Ответ Кеша
«Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!»
Кому то на домик хватит при подписании
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Кеша
«Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!»
+3
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