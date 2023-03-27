«Трактор» хочет центра и вратаря из Северной Америки, Пулккинена, вероятно, не продлят. Факторы при подписаниях – возраст и габариты

« » хочет подписать двух легионеров из Северной Америки.

Челябинский клуб собирается подписать двух хоккеистов из Северной Америки – центрального нападающего и вратаря, об этом сообщает «РБ Спорт».

При лимите в три иностранца в команде находится защитник-легионер Роберт Хэмилтон, а с финским нападающим , скорее всего, не будут продлевать контракт.

Центральный нападающий, возможно, займет место в первом звене с Антоном Бурдасовым и Никитой Сошниковым в связи с уходом Алексея Бывальцева, а голкипер-легионер должен решить проблемы с вратарской линией команды.

Также в вероятных планах клуба подписать одного-двух крайних нападающих и двух защитников для второго и третьего звеньев.

Основными факторами, на которые обращают внимание в «Тракторе», будут возраст и габариты хоккеистов.