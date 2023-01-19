Гатиятулин о большинстве «Трактора»: «Было несколько хороших розыгрышей, потом стали передерживать. Скованность, играли против прямого конкурента»

прокомментировал поражение от « » со счетом 2:3 в овертайме.

– Равный матч. Игра в неравных составах решила исход. Было желание, контролировали игру, много действовали в позиционной атаке.

Наверное, где-то не достаточно создавали помехи перед вратарем. Большинство бросков голкипер видел. Этого не хватило в атаке, чтобы забить.

– Складывается впечатление, что после четырехдневных пауз «Трактор» хуже играет.

– Соперник плотно играет в обороне. Все время приходилось преодолевать.

Если неправильно играем, то происходят потери, приходится возвращаться в оборону, затрачивая на это силы. Была скованность. Играли против прямого конкурента. Моменты были – должны были их реализовывать.

– «Трактор» в этом сезоне не очень хорошо играет в овертаймах. С чем это связано?

– Заигрываемся. Игра идет три на три. Здесь важно как мы играем с шайбой и без нее. Хорошая контратака была, не смогли забрать подбор, соперник нас поймал на этом. Посмотрим, разберем.

– По каким причинам не играет ?

– Дали ему возможность подтянуть физическую форму. Скорее всего, что к следующей игре будет готов.

– Почему отсутствовала реализация большинства?

– Когда двигаем шайбу и отдаем точные передачи, тогда есть моменты.

Сегодня было несколько хороших розыгрышей, потом стали передерживать, соперник успевал. Были моменты для завершения, но не смогли их реализовать, – сказал главный тренер « ».