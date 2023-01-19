Гатиятулин о большинстве «Трактора»: «Было несколько хороших розыгрышей, потом стали передерживать. Скованность, играли против прямого конкурента»
Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Барыса» со счетом 2:3 в овертайме.
– Равный матч. Игра в неравных составах решила исход. Было желание, контролировали игру, много действовали в позиционной атаке.
Наверное, где-то не достаточно создавали помехи перед вратарем. Большинство бросков голкипер видел. Этого не хватило в атаке, чтобы забить.
– Складывается впечатление, что после четырехдневных пауз «Трактор» хуже играет.
– Соперник плотно играет в обороне. Все время приходилось преодолевать.
Если неправильно играем, то происходят потери, приходится возвращаться в оборону, затрачивая на это силы. Была скованность. Играли против прямого конкурента. Моменты были – должны были их реализовывать.
– «Трактор» в этом сезоне не очень хорошо играет в овертаймах. С чем это связано?
– Заигрываемся. Игра идет три на три. Здесь важно как мы играем с шайбой и без нее. Хорошая контратака была, не смогли забрать подбор, соперник нас поймал на этом. Посмотрим, разберем.
– По каким причинам не играет Теему Пулккинен?
– Дали ему возможность подтянуть физическую форму. Скорее всего, что к следующей игре будет готов.
– Почему отсутствовала реализация большинства?
– Когда двигаем шайбу и отдаем точные передачи, тогда есть моменты.
Сегодня было несколько хороших розыгрышей, потом стали передерживать, соперник успевал. Были моменты для завершения, но не смогли их реализовать, – сказал главный тренер «Трактора».
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