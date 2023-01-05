Крикунов о Федотове в армии: «История показательная. Видимо, Иван так схлестнулся с руководством ЦСКА, что коса нашла на камень»

высказался о ситуации с .

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

— В новом году хочется пожелать удачи Ивану Федотову. Сумеет он вернуться в большой хоккей, когда отслужит?

— Вернется и будет играть, не так уж страшно один год пропустить. Не знаю, возьмут ли его теперь в , но у нас-то Федотов точно без работы не останется.

— Вас удивило, что Федотова так и не вернули из Вооруженных сил в ЦСКА или еще какой-то клуб? Ведь наверняка при желании этот вопрос можно было решить.

— История, конечно, показательная. Но я не думаю, что Министерство обороны прямо на принцип пошло из-за одного человека. Ну что, Иван прямо такой уж необходимый солдат? Если бы кто-то захотел его забрать, упираться бы не стали.

Видимо, там уже сам Федотов так схлестнулся с руководством , что коса нашла на камень, – сказал бывший главный тренер сборной России.