Зарплатный бюджет «Металлурга» в сезоне-2023/24 составит около 650 млн рублей плюс 100 млн на возможные оффершиты и выкупы ОСА («СЭ»)

Зарплатный бюджет « » сократится в сезоне-2023/24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», менеджмент клуба может рассчитывать на сумму примерно в 640-650 млн рублей плюс 100 млн рублей на возможные оффершиты и выкупы ограниченно свободных агентов.

В нынешнем сезоне зарплатный бюджет клуба Фонбет Чемпионата КХЛ составлял около 800 млн рублей.

Напомним, «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина-2023.