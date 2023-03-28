Зарплатный бюджет «Металлурга» в сезоне-2023/24 составит около 650 млн рублей плюс 100 млн на возможные оффершиты и выкупы ОСА («СЭ»)
Зарплатный бюджет «Металлурга» сократится в сезоне-2023/24.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», менеджмент клуба может рассчитывать на сумму примерно в 640-650 млн рублей плюс 100 млн рублей на возможные оффершиты и выкупы ограниченно свободных агентов.
В нынешнем сезоне зарплатный бюджет клуба Фонбет Чемпионата КХЛ составлял около 800 млн рублей.
Напомним, «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина-2023.
надо добавят.Рашников любит хоккей.