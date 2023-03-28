Зарплатный бюджет «Металлурга» в сезоне-2023/24 составит около 650 млн рублей плюс 100 млн на возможные оффершиты и выкупы ОСА («СЭ»)

Теги Металлург Мг КХЛ Спорт-Экспресс деньги потолок зарплат Хоккей

Зарплатный бюджет «Металлурга» сократится в сезоне-2023/24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», менеджмент клуба может рассчитывать на сумму примерно в 640-650 млн рублей плюс 100 млн рублей на возможные оффершиты и выкупы ограниченно свободных агентов.

В нынешнем сезоне зарплатный бюджет клуба Фонбет Чемпионата КХЛ составлял около 800 млн рублей.

Напомним, «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина-2023.

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18 комментариев

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Валерка Боров Сухачев
Ответ 102RUS174
Санкции дают о себе знать, металл видать тоже спрос теряет, вот и бюджет подсократили резко, такие кризисы будут у большинства клубов сезона 23/24
Рашников за 22 год 3 миллиарда долларов заработал ,да и цеха тот же Эспц в полную мощность работает 3 месяц уже ,все идёт на оборонку )
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Олег
Все эти суммы лиш для бумаги, если будет
надо добавят.Рашников любит хоккей.
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Владимир Кувшинов
Ответ 102RUS174
Зря вы так думаете, у большинства миллиардеров зарубежом накладывают санкции на недвижимости, яхты и тд, в итоге они многое теряют и спонсировать хоккейный клуб будет скоро не позубам им, из за этого и бюджет клуба падает!
Зря вы так думаете! На то они и милмордеры их просто так не проведёшь найду лазейки как вывести свои активы ушлые они все!!
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Mi4eL
Ответ 2hsjck49rf
А на кого тратить? Легионеров будет 3, а не 5. Российским хоккеистам тоже будут снижать будущие контракты.
наоборот ростет в цене парпорт РФ у игрока
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Mi4eL
Ответ srs
В смысле вылетит в 1 раунде ПО?
вряд-ли
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2hsjck49rf
Ответ 102RUS174
Санкции дают о себе знать, металл видать тоже спрос теряет, вот и бюджет подсократили резко, такие кризисы будут у большинства клубов сезона 23/24
А на кого тратить? Легионеров будет 3, а не 5. Российским хоккеистам тоже будут снижать будущие контракты.
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102RUS174
Ответ Mi4eL
для Рашникова это два ужина в Дубае. просто падает интерес..
Зря вы так думаете, у большинства миллиардеров зарубежом накладывают санкции на недвижимости, яхты и тд, в итоге они многое теряют и спонсировать хоккейный клуб будет скоро не позубам им, из за этого и бюджет клуба падает!
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srs
Ответ Mi4eL
второй Салават будет. но Разин сделает результат за эти деньги в отличии от Козлова он знает как
В смысле вылетит в 1 раунде ПО?
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Mi4eL
второй Салават будет. но Разин сделает результат за эти деньги в отличии от Козлова он знает как
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Mi4eL
Ответ 102RUS174
Санкции дают о себе знать, металл видать тоже спрос теряет, вот и бюджет подсократили резко, такие кризисы будут у большинства клубов сезона 23/24
для Рашникова это два ужина в Дубае. просто падает интерес..
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102RUS174
Санкции дают о себе знать, металл видать тоже спрос теряет, вот и бюджет подсократили резко, такие кризисы будут у большинства клубов сезона 23/24
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srs
Ответ Дима Миронов
не верится, столько лет был топом и чтоб сейчас превратится в Сибирь?
Есть Зарипов с Мозякиным чемпион... нет Зари с Мозей эконом
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Bud Hockey Best
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Прошли времена суперлиги, ребятишки. Пора привыкать
во время супер лиги, я смотрел как бьются ягр против дрим тим ак барса и супер магнитки!
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Персональные данные Номер 67327384
Прошли времена суперлиги, ребятишки. Пора привыкать
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Ыжык
Ну если правда Величкин возвращается, то Разину на игроков, с такого бюджета, как в Северстали будет оставаться.
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HockeyMan
Ответ Дима Миронов
не верится, столько лет был топом и чтоб сейчас превратится в Сибирь?
Думаю что просто хотят чуть сэкономить. Легионеров будет меньше и то. Но если что то пойдет в начале не так, то к дедлайну денег на усиление найдут до потолка
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Hola Hola
Ответ Дима Миронов
не верится, столько лет был топом и чтоб сейчас превратится в Сибирь?
Мне кажется, сейчас самое время. ) Не исключено, что и нефтегазовые гиганты немного прикроют свои кошельки, кто знает. Время неопределенности.
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Дима Миронов
не верится, столько лет был топом и чтоб сейчас превратится в Сибирь?
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