Тарасенко – 23-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 300 голевых передач

Теги рейтинги Рейнджерс Виктор Козлов Сергей Самсонов НХЛ Валерий Каменский Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко – 23-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 300 голевых передач.

Форвард «Рейнджерс» отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:1). 

В 21 матче за клуб из Нью-Йорка на счету 31-летнего нападающего 14 (5+9) очков. За карьеру в рамках регулярок – 567 (267+300) баллов в 665 играх. 

В истории НХЛ Тарасенко стал 23-м россиянином, достигшим отметки 300 передач. На 22-м месте идет Валерий Каменский (301), на 21-м – Сергей Самсонов (336). Чтобы войти в топ-20, Владимиру нужно опередить Виктора Козлова (339). 

Среди действующих игроков его опережают Евгений Малкин («Питтсбург», 752), Александр Овечкин («Вашингтон», 660), Никита Кучеров («Тампа», 444), Артемий Панарин («Рейнджерс», 440), Евгений Кузнецов («Вашингтон», 383). 

4 комментария

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ZAleks
Больше не о чем поговорить
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Александр Балабанов
Ответ Виталина Максимова
Хм Кучеров 9 сезон в лиге, Панарин 8 й и всего на 4 очка меньше + Куч выбивал 128 очей
Не очка, а передачи. По очкам 718:651 в пользу Кучерова
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baytygan
Ответ Виталина Максимова
Хм Кучеров 9 сезон в лиге, Панарин 8 й и всего на 4 очка меньше + Куч выбивал 128 очей
Куч пропустил полторы регулярки, это плюс 100-120 передач
+3
0
+3
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Виталина Максимова
Хм Кучеров 9 сезон в лиге, Панарин 8 й и всего на 4 очка меньше + Куч выбивал 128 очей
0
-1
-1
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