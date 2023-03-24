Тарасенко – 23-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 300 голевых передач

– 23-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 300 голевых передач.

Форвард « » отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:1).

В 21 матче за клуб из Нью-Йорка на счету 31-летнего нападающего 14 (5+9) очков. За карьеру в рамках регулярок – 567 (267+300) баллов в 665 играх.

В истории НХЛ Тарасенко стал 23-м россиянином, достигшим отметки 300 передач. На 22-м месте идет (301), на 21-м – (336). Чтобы войти в топ-20, Владимиру нужно опередить (339).

Среди действующих игроков его опережают Евгений Малкин («Питтсбург», 752), Александр Овечкин («Вашингтон», 660), Никита Кучеров («Тампа», 444), Артемий Панарин («Рейнджерс», 440), Евгений Кузнецов («Вашингтон», 383).