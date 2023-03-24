Тарасенко – 23-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 300 голевых передач
Владимир Тарасенко – 23-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 300 голевых передач.
Форвард «Рейнджерс» отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:1).
В 21 матче за клуб из Нью-Йорка на счету 31-летнего нападающего 14 (5+9) очков. За карьеру в рамках регулярок – 567 (267+300) баллов в 665 играх.
В истории НХЛ Тарасенко стал 23-м россиянином, достигшим отметки 300 передач. На 22-м месте идет Валерий Каменский (301), на 21-м – Сергей Самсонов (336). Чтобы войти в топ-20, Владимиру нужно опередить Виктора Козлова (339).
Среди действующих игроков его опережают Евгений Малкин («Питтсбург», 752), Александр Овечкин («Вашингтон», 660), Никита Кучеров («Тампа», 444), Артемий Панарин («Рейнджерс», 440), Евгений Кузнецов («Вашингтон», 383).
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