Борис Михайлов: «Не допускаю, что ЦСКА может вылететь от «Локомотива» из плей-офф КХЛ»
Борис Михайлов не допускает, что ЦСКА может вылететь от «Локомотива» из плей-офф КХЛ.
29 марта команды проведут седьмой матч серии (3-3).
«Не допускаю, что ЦСКА может вылететь от «Локомотива» из плей-офф КХЛ.
Некоторые игры в серии мне нравятся, а некоторые – не совсем. Сложно выиграть, когда с такой атакой забрасываешь одну шайбу в матче.
Почему ЦСКА уже со вторым соперником играет по семь матчей в серии? Очень серьезные соперники. Теперь ЦСКА надо настраиваться на каждую игру как на последний бой», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
,🚂 «Локомотив» не сдается! С 1-3 дожал серию с ЦСКА до седьмого матча
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