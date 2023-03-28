Борис Михайлов: «Не допускаю, что ЦСКА может вылететь от «Локомотива» из плей-офф КХЛ»

не допускает, что ЦСКА может вылететь от «Локомотива» из плей-офф .

29 марта команды проведут седьмой матч серии (3-3).

«Не допускаю, что ЦСКА может вылететь от « » из плей-офф КХЛ.

Некоторые игры в серии мне нравятся, а некоторые – не совсем. Сложно выиграть, когда с такой атакой забрасываешь одну шайбу в матче.

Почему ЦСКА уже со вторым соперником играет по семь матчей в серии? Очень серьезные соперники. Теперь ЦСКА надо настраиваться на каждую игру как на последний бой», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

,🚂 «Локомотив» не сдается! С 1-3 дожал серию с ЦСКА до седьмого матча