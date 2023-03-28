Борис Михайлов: «Не допускаю, что ЦСКА может вылететь от «Локомотива» из плей-офф КХЛ»

Теги ЦСКА Локомотив Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Борис Михайлов не допускает, что ЦСКА может вылететь от «Локомотива» из плей-офф КХЛ.

29 марта команды проведут седьмой матч серии (3-3).

«Не допускаю, что ЦСКА может вылететь от «Локомотива» из плей-офф КХЛ.

Некоторые игры в серии мне нравятся, а некоторые – не совсем. Сложно выиграть, когда с такой атакой забрасываешь одну шайбу в матче.

Почему ЦСКА уже со вторым соперником играет по семь матчей в серии? Очень серьезные соперники. Теперь ЦСКА надо настраиваться на каждую игру как на последний бой», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

,🚂 «Локомотив» не сдается! С 1-3 дожал серию с ЦСКА до седьмого матча

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7 комментариев

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Олег
А придётся допустить.
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Кеша
Ответ Ми Ша
Никто не допускал что «Красная машина» Тихонова проиграет в финале Лейк Плейсида американским студентам
Понятно, не смотрел. Но в полный голос кричишь. Если провести еще 10 матчей, студентов вынесли бы в одну калитку .
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Кеша
Борис Петрович , сейчас уже времена не те . Трудно предсказать готовность ЦСКА и Локомотива к завтрашней битве . При всем уважении к вам . Вижу вас частенько в ледовых аренах . Вы держитесь молодцом ! Здоровья вам и бодрости духа !
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Кеша
Ответ Ми Ша
Никто не допускал что «Красная машина» Тихонова проиграет в финале Лейк Плейсида американским студентам
Это был несчастный случай . А Вы смотрели эту игру ?
+1
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Назар Игорь
Понятия сместились, явных фаворитов больше нет, и это хорошо.
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цэсемьэр
Локомотиву допуск Михайлова несильно и нужен если что, дедушка давно не при делах😆
+5
-1
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Ми Ша
Никто не допускал что «Красная машина» Тихонова проиграет в финале Лейк Плейсида американским студентам
+5
-2
+3
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