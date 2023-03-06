«У ЦСКА уходит запал, который был в последние годы. В атаке они выглядят серенько. Игроки уже опытные, их читают». Экс-форвард армейцев Панин о команде

Бывший нападающий ЦСКА Михаил Панин высказался о ходе серии армейцев и «Северстали».

– По ходу второго матча, который был в Москве, подумал: будет овертайм, и его выиграет «Северсталь». Так и вышло.

У ЦСКА уходит запал, который был в последние годы. Я имею в виду времена, когда Григоренко и Капризов играли в одном звене. Прошлый сезон они выиграли за счет надежного вратаря Федотова. Сейчас вратарь так не играет. В атаке они выглядят серенько. Игроки уже опытные, их читают – и Мамин, и Окулов, и Григоренко. Долгое время уже играют.

– Не хватает свежей крови?

– Не хватает, да. В других командах есть такие ребята, которые успели влиться в состав и заявить о себе. Тот же Воронков в «Ак Барсе» здорово играет, во многих голах участвует в серии с «Нефтехимиком».

– Исход серии ЦСКА и «Северстали» не предсказать?

– Если армейцам хватит волевых качеств, они должны склонить ее в свою пользу. По опыту, практике, мастерству игроки ЦСКА выше. «Северсталь» – команда нестабильная, непредсказуемая. Хотя там есть своя система, наработки, стабильные бригады. Армейцам надо добавить характера, морально-волевых. Забрасывать не две шайбы, а пять, дожимать соперника. Иначе в плей-офф нельзя.

– Тренер Сергей Федоров выиграл с ЦСКА последний Кубок Гагарина. Наверняка он знает, что делает.

– Федоров – безусловно, величина. Известная личность, с огромным международным опытом. Но сейчас не так, как раньше, когда один тренер за все отвечал. Если вспомнить того же Виктора Васильевича Тихонова, который ЦСКА тренировал. Сейчас за оборону отвечает один, за атаку – другой, за большинство – третий, за меньшинство – четвертый. И в детских командах так же. По шесть тренеров ведут группы. Один гимнастику «ставит», другой – хореографию и так далее.

Поэтому от действий всего штаба все зависит. В прошлом сезоне ЦСКА играл стабильно в Кубке Гагарина, но, повторюсь, там была мощная единица в воротах – Федотов. Вратарь в плей-офф – 90 процентов успеха, – сказал Панин.