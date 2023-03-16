Александр Фомичев: «Демченко играет стабильно, но если что-то случится, за ним никого нет. В этом проблема «Авангарда»

Теги Авангард ЦСКА Локомотив Торпедо Александр Фомичев Николай Хабибулин Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Александр Шарыченков Василий Демченко Иван Кульбаков Иван Федотов Адам Гуска Даниил Исаев Адам Рейдеборн Хоккей

Александр Фомичев поделился мнением об игре вратарей в плей-офф Кубка Гагарина. 

– Как оцените игру вратарей на старте плей-офф?

Даниил Исаев из «Локомотива» прогрессирует из сезона в сезон, этот розыгрыш Кубка Гагарина не стал исключением. Он здорово провел серию против «Витязя». Да, какие-то ошибки были, конечно, но в целом заметно, что он готов играть против более серьезного соперника – ЦСКА.

Вот у ЦСКА есть вопросы по Адаму Рейдеборну. Видим сейчас, насколько был в порядке Иван Федотов в прошлом году, тогда никаких вопросов по вратарям не возникало. Сейчас они есть. Серию против «Северстали» начал Александр Шарыченков – не все получалось и у него.

Нельзя не отметить вратарскую бригаду «Торпедо». Хотел бы выделить Кульбакова. Вот мы все говорим про Ларионова в «Торпедо», что он классно поставил командную игру, хорошо взаимодействует с ребятами. Но ведь тренер вратарей там – Николай Хабибулин, который делится своим гигантским опытом В «Торпедо» играют классно вратари. Здесь мы отмечаем и Кульбакова, который провел все матчи в первом раунде, и Адама Гуску, который в начале сезона был немного «ржавенький», но потом раскочегарился и ближе к концу сезона где-то выглядел даже получше Кульбакова. Но в плей-офф пошли с Иваном.

В Омске Василий Демченко играет стабильно, но если что-то с ним случится, за ним никого нет. В этом проблема «Авангарда», – сказал экс-вратарь ЦСКА и «Авангарда».

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1 комментарий

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Матроскин52
Такой вратарской бригады как в этом сезоне в Торпедо не было очень давно… И заслуга Хабибуллина в этом просто огромна… Иван Иванович и Адам впитывают огромный опыт тренера, и выдают достойную игру!
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