Александр Фомичев: «Демченко играет стабильно, но если что-то случится, за ним никого нет. В этом проблема «Авангарда»

поделился мнением об игре вратарей в плей-офф Кубка Гагарина.

– Как оцените игру вратарей на старте плей-офф?

– из « » прогрессирует из сезона в сезон, этот розыгрыш Кубка Гагарина не стал исключением. Он здорово провел серию против «Витязя». Да, какие-то ошибки были, конечно, но в целом заметно, что он готов играть против более серьезного соперника – ЦСКА.

Вот у ЦСКА есть вопросы по Адаму Рейдеборну. Видим сейчас, насколько был в порядке в прошлом году, тогда никаких вопросов по вратарям не возникало. Сейчас они есть. Серию против «Северстали» начал – не все получалось и у него.

Нельзя не отметить вратарскую бригаду «Торпедо». Хотел бы выделить Кульбакова. Вот мы все говорим про Ларионова в «Торпедо», что он классно поставил командную игру, хорошо взаимодействует с ребятами. Но ведь тренер вратарей там – Николай Хабибулин, который делится своим гигантским опытом В «Торпедо» играют классно вратари. Здесь мы отмечаем и Кульбакова, который провел все матчи в первом раунде, и Адама Гуску, который в начале сезона был немного «ржавенький», но потом раскочегарился и ближе к концу сезона где-то выглядел даже получше Кульбакова. Но в плей-офф пошли с Иваном.

В Омске Василий Демченко играет стабильно, но если что-то с ним случится, за ним никого нет. В этом проблема «Авангарда», – сказал экс-вратарь ЦСКА и «Авангарда».