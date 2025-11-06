  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенбергу подарили красный сноуборд на форуме «Россия – спортивная держава»: «Надо обязательно проверить на Красной Поляне»
Фото
7

Ротенбергу подарили красный сноуборд на форуме «Россия – спортивная держава»: «Надо обязательно проверить на Красной Поляне»

Роману Ротенбергу подарили красный сноуборд.

Вице-президенту Федерации хоккея России (ФХР) Роману Ротенбергу подарили красный сноуборд на форуме «Россия – спортивная держава».

«Спасибо за Красный Сноуборд. Надо обязательно проверить на Красной Поляне», – написал Ротенберг в своих соцсетях.

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг о просьбах болельщиков «Сибири» возглавить клуб: «Приятно, но я сосредоточен на сборной. В Новосибирск прилечу на Кубок Первого канала»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoФХР
сноуборд
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Чтобы сборная была сильной, как в СССР – нужно развивать массовый хоккей. Уже приземляем проект «Красная машина – двор» с правительством Москвы»
вчера, 11:35
Роман Ротенберг: «Россия U18 могла бы завоевать золото на ЮЧМ. Это самая сильная сборная за последнее время»
4 ноября, 11:56
Ротенберг поздравил с Днем народного единства: «Праздник напоминает о сплоченности и любви к стране. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне и взаимопонимание»
4 ноября, 10:19
Главные новости
На арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси – требуют нотариально заверенный перевод («Чемпионат»)
8 минут назад
ЦСКА играет с «Торпедо». ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
11 минут назадВидео
КХЛ. «Локомотив» против «Спартака», «Динамо» Минск играет с «Ак Барсом», СКА принимает «Шанхай», ЦСКА встречается с «Торпедо»
11 минут назадLive
Фетисов о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Любой бы хотел забрать ее. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю»
42 минуты назад
Ротенберг об Овечкине: «Поздравляю Александра Великого с еще одной грандиозной вершиной. Уверен, что на 900-й шайбе он не остановится. На его примере учатся молодые хоккеисты»
50 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Монреаль» против «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» примет «Миннесоту»
сегодня, 14:54
Смотрите ЦСКА – «Торпедо» бесплатно на ВидеоСпортсе’‘! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
сегодня, 14:30Видео
Экс-тренер «Сибири» Епанчинцев возглавил АКМ. Тульский клуб идет 26-м в ВХЛ
сегодня, 14:27
Овечкин – лидер российского рейтинга Forbes по ценности личного бренда. Махачев – 2-й, Медведев – 5-й, Акинфеев – 11-й, Смолов – 12-й, Дзюба – 15-й, Петросян – 21-я, Малкин – 22-й, Соболев – 25-й
сегодня, 14:18
Мостовой про 900 голов Овечкина: «Слежу за НХЛ. Говорят, что 300-400 шайб – фантастическое достижение. А здесь 900, уму непостижимо»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Морозов о Кузнецове: «Знаем его потенциал, как он умеет играть. Он будет готовиться с тренером по физподготовке, чтобы помогать «Металлургу» побеждать, показывая лучшие качества на льду»
25 минут назад
Жаровский о «Монреале»: «У нас есть контакт. Спрашивают, если что нужно по форме, как я сыграл»
сегодня, 15:41
Джош Ливо: «Мне нравится стиль игры КХЛ, он подходит мне, я люблю эту лигу. Здесь я добился определенного успеха, наслаждаюсь жизнью в России»
сегодня, 15:29
Дэйли о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Еще одно достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете»
сегодня, 15:14
Агент Глотова: «Трактор» пока не собирается обменивать Василия. Я недавно общался с Волковым»
сегодня, 14:58
Сошников покинет «Сибирь». Форвард захотел уйти после замены Епанчинцева на Буцаева (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 12:15
«Амур» подпишет контракт с Рыковым на год. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этом сезоне (Metaratings)
сегодня, 11:18
Кадри провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. 35-летний форвард «Калгари» забил «Коламбусу»
сегодня, 10:07
«Барыс» и 39-летний Старченко переподписали контракт. Форвард отправлен в «Номад» для набора формы
сегодня, 08:55
Аскаров – 3-я звезда матча против «Сиэтла». Вратарь «Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 28 из 29 бросков
сегодня, 06:40