Ротенбергу подарили красный сноуборд на форуме «Россия – спортивная держава»: «Надо обязательно проверить на Красной Поляне»
Роману Ротенбергу подарили красный сноуборд.
Вице-президенту Федерации хоккея России (ФХР) Роману Ротенбергу подарили красный сноуборд на форуме «Россия – спортивная держава».
«Спасибо за Красный Сноуборд. Надо обязательно проверить на Красной Поляне», – написал Ротенберг в своих соцсетях.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
