Паскуале просил у «Металлурга» контракт на 110 млн рублей в год («РБ Спорт»)

Вратарь Эдди Паскуале просил у « » новый контракт на 110 млн рублей в год.

Как сообщает «РБ Спорт», в Магнитогорске не готовы платить хоккеисту такие деньги.

Ранее появилась информация, что вратарь может перейти в « ».

Срок контракта канадца с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате провел 50 матчей, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,25. В плей-офф голкипер сыграл 10 матчей и отразил 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,67.