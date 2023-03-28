Паскуале просил у «Металлурга» контракт на 110 млн рублей в год («РБ Спорт»)

Теги Салават Юлаев Металлург Мг возможные переходы КХЛ Эдди Паскуале деньги Хоккей

Вратарь Эдди Паскуале просил у «Металлурга» новый контракт на 110 млн рублей в год.

Как сообщает «РБ Спорт», в Магнитогорске не готовы платить хоккеисту такие деньги.

Ранее появилась информация, что вратарь может перейти в «Салават Юлаев».

Срок контракта канадца с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате Паскуале провел 50 матчей, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,25. В плей-офф голкипер сыграл 10 матчей и отразил 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,67.

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19 комментариев

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цэсемьэр
очевидно же что это враньё, причём не факт что из стана Паскуале.
я быстрее поверю что это агенты российских вратарей с Дальнего востока и из Витязя разогревают рынок
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Dr Gonzo
Ответ Данил Колпиков
Ну я так понимаю такой запрос у Паскуале родился в связи с лимитом.
Лимит влияет на зарплаты россиян, а не иностранцев. Да и новость похожа на утку. Требовать после довольно среднего сезона самый большой контракт в лиге... Ну не верю я в это.
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Венер Кучербаев
110 за два сезона - самое то!!!
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Александр Русанов
Ответ Максим Викторович
Не стоит он столько, серия с Авангардом наглядный пример!
В эту серию, впрочем, он вытянул Магнитку
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вперёд спартак
только кретин такое ему выпишет
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Данил Колпиков
Ну я так понимаю такой запрос у Паскуале родился в связи с лимитом.
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Грегори Хауз
Самоуверенно. То есть за 110 лямов что есть бюджет маленького города он готов гарантировать кубок и что будет аки нинзя играть в воротах, не то что бы ловя, срывая шаибы с клюшек игроков еще на подлете?
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PRICE
За 110 Эдди может идти на.. в Уфу. За такие деньги можно двух приличных киперов подписать, 60 одному, 50 второму. Очень не плохие деньги в эпоху потолка
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Огюст
Просить не вредно такую сумму , а что в реалии получит узнаем чуть позже -одно ясно,что не такую !
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Максим Викторович
Не стоит он столько, серия с Авангардом наглядный пример!
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ФКСМ..ХКСЮ
Он точно не найдёт работу за такие деньги. Пускай в Европу или АХЛ валит с такими запросами. Там ты, да будешь круче всех на голову или на две головы. А тут один из многих.
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Габорик
Просил как будто за себя и за того парня :)
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Алексей Тарлыков
Да хватит вам, даже при дефиците вратарей и легионеров никто легионеру платить 110 не будет, тем более не сказать что топовому. Паскуале и агент сами понимают, что больше чем в КХЛ нигде не заработают. Поэтому подпишет на 70 млн, либо поедет в Швейцарию за 20-30 играть
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Kipsone
Для Уфы это тоже много, 1/6 прошлого фонда оплаты труда, откуда такие запросы? Ведь прошлых сезон был не эффективен
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Болельщик МГ
Ответ Clever_mind
Очередной фейк от Хайруллина.. Этот товарищ скоро по щщам получит от своих же. Все грани уже перешел. Ходячий генератор фейков
Хайруллин писал и про Разина. Так что он был прав
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Олег
Я об этом и говорил, за такие деньги
пусть в Уфе играет.(хотя и там он не нужен)
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Владислав Григорьев
Ответ Clever_mind
Очередной фейк от Хайруллина.. Этот товарищ скоро по щщам получит от своих же. Все грани уже перешел. Ходячий генератор фейков
Это не Хайруллин писал,а Спорт Экспресс пишет
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artist777
110, а этот парень не дурак :)). Если Баширов подпишет его за эти деньги , болельщики его проклинат до 5 го колена! Ну этого не будет ."Мы только интересуемся"
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Clever_mind
Очередной фейк от Хайруллина.. Этот товарищ скоро по щщам получит от своих же. Все грани уже перешел. Ходячий генератор фейков
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