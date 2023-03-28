Паскуале просил у «Металлурга» контракт на 110 млн рублей в год («РБ Спорт»)
Вратарь Эдди Паскуале просил у «Металлурга» новый контракт на 110 млн рублей в год.
Как сообщает «РБ Спорт», в Магнитогорске не готовы платить хоккеисту такие деньги.
Ранее появилась информация, что вратарь может перейти в «Салават Юлаев».
Срок контракта канадца с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля.
В минувшем регулярном чемпионате Паскуале провел 50 матчей, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,25. В плей-офф голкипер сыграл 10 матчей и отразил 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,67.
я быстрее поверю что это агенты российских вратарей с Дальнего востока и из Витязя разогревают рынок
пусть в Уфе играет.(хотя и там он не нужен)