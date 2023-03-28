«Металлург» может отказаться от подписания легионеров в сезоне-2023/24

« » может отказаться от подписания легионеров в следующем сезоне.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», это связано с уменьшением бюджета.

Отмечается, что контракты иностранцев предполагают большие расходы. На данный момент 4 из 5 легионеров «Металлурга» ( , , , Джош Керри) входят в топ-5 самых дорогих хоккеистов клуба.