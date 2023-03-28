«Металлург» может отказаться от подписания легионеров в сезоне-2023/24

Теги Металлург Мг КХЛ Эдди Паскуале лимит на легионеров Брендан Лайпсик Спорт-Экспресс Джош Керри Филипп Майе Хоккей

«Металлург» может отказаться от подписания легионеров в следующем сезоне.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», это связано с уменьшением бюджета.

Отмечается, что контракты иностранцев предполагают большие расходы. На данный момент 4 из 5 легионеров «Металлурга» (Эдди Паскуале, Филипп Майе, Брендан Лайпсик, Джош Керри) входят в топ-5 самых дорогих хоккеистов клуба.

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24 комментария

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Олег
Ответ Семен Бабцов
Фила и Брендана надо оставить. Кем их заменить?
Я бы на Порядина внимания обратил, да Разин из Северстали
Толковых приведёт.
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Семен Горбунков
Ответ srs
А если Кузнецов с Дадоновым хотят в Магнитку?
Ага, прям спят и видят, как бы в Магнитогорск попасть.
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srs
Ответ Семен Горбунков
Да, Филю и Брендона надо оставлять любой ценой.
А если Кузнецов с Дадоновым хотят в Магнитку?
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Семен Горбунков
Ответ Олег
Я бы Мае и Лаймсика только оставил. Остальное За борт.
Да, Филю и Брендона надо оставлять любой ценой.
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srs
Ответ Семен Бабцов
Фила и Брендана надо оставить. Кем их заменить?
Шипачевым и Петровым
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Ну пусть играет за 100 в Уфе
Я о чём и говорю.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
Паскуале сам не захочет за 63м играть ему в Уфе больше обещают.
Ну пусть играет за 100 в Уфе
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
С Керраном согласен, Паскуале 50/50
Паскуале сам не захочет за 63м играть ему в Уфе больше обещают.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
А тут и решать нечего Керрана и Паскуале за борт за такие деньги и в России неплохие игроки есть.
С Керраном согласен, Паскуале 50/50
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Логично, у Металлурга их было 5 скорее всего Карри уйдёт, Лайпсик, Майе останутся, а там уже решать руководству Керран или Паскуале
А тут и решать нечего Керрана и
Паскуале за борт за такие деньги
и в России неплохие игроки есть.
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Darkhan Darkhan
Дайте нормальный бюджет под Разина и смотрите по ситуации
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Фёдор Кузнецов
Логично, у Металлурга их было 5 скорее всего Карри уйдёт, Лайпсик, Майе останутся, а там уже решать руководству Керран или Паскуале
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Олег
Ответ Александр Невский
Металург Магнитогорск смешная команда.
Алёшка ты ли это, мой юный друг.
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Волька-ибн-Алёша
железная рука кризиса
+1
-1
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Mi4eL
Ответ dosatuy
Цэ бабки на нового тренера)))))
Разин много не возьмёт э. это же не шарлотан в очках за 90...
+2
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Олег
Ответ Семен Бабцов
Фила и Брендана надо оставить. Кем их заменить?
Дело в том ,что они уже спелись
и играю не плохо. В тоже время
Сколько они захотят зарабатывать вот в чем вопрос.
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dosatuy
Цэ бабки на нового тренера)))))
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Mi4eL
Вот это перетрубация .... бюджет сокращают. легионеры на мороз...
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Семен Бабцов
Ответ Олег
Я бы Мае и Лаймсика только оставил. Остальное За борт.
Фила и Брендана надо оставить. Кем их заменить?
+4
0
+4
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Болельщик МГ
Ответ Александр Невский
Металург Магнитогорск смешная команда.
Могитхан шени траки
0
-1
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Олег
Я бы Мае и Лаймсика только оставил. Остальное
За борт.
+6
-1
+5
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Александр Невский
Металург Магнитогорск смешная команда.
+3
-4
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Денис Волков
Ответ Данил Колпиков
И всех в динамо минск или Барыс.
Вы что с ума что-ли все сошли там ,никак нельзя их отдавать в чужие руки не в коем случае!!!!!
+1
-3
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Данил Колпиков
И всех в динамо минск или Барыс.
+1
-1
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