«Металлург» может отказаться от подписания легионеров в сезоне-2023/24
«Металлург» может отказаться от подписания легионеров в следующем сезоне.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», это связано с уменьшением бюджета.
Отмечается, что контракты иностранцев предполагают большие расходы. На данный момент 4 из 5 легионеров «Металлурга» (Эдди Паскуале, Филипп Майе, Брендан Лайпсик, Джош Керри) входят в топ-5 самых дорогих хоккеистов клуба.
Толковых приведёт.
Паскуале за борт за такие деньги
и в России неплохие игроки есть.
и играю не плохо. В тоже время
Сколько они захотят зарабатывать вот в чем вопрос.
За борт.