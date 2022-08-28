Платежка «Металлурга» – 744 млн рублей. Зарплата Лайпсика – 55 млн в год, Керри – 50 млн, Кошелева – 30 млн («СЭ»)

Размер платежной ведомости на текущий момент составляет 744 млн рублей.

В эту сумму включаются только базовые оклады игроков – без учета бонусов.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб вписывается в потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок «Металлурга» – вратарь Эдди Паскуале (62 млн рублей). Меньше всех (среди игроков, чьи контракты учитываются под потолком) получают защитник Ярослав Хабаров и форвард Павел Акользин (по 15 млн рублей).

Вратари: Эдди Паскуале (62 млн), (35);

Защитники: Илья Хохлов (40), Алексей Маклюков (35), Егор Яковлев (35), Артем Земченок (25), Артем Минулин (25), Владислав Еременко (20), Валерий Орехов (20), Ярослав Хабаров (15);

Нападающие: Брендан Лайпсик (55), (50), Джош Керри (50), Филипп Майе (50), Андрей Чибисов (45), Анатолий Никонцев (35), Максим Карпов (32), Семен Кошелев (30), (25), Никита Коростелев (25), Архип Неколенко (20), Павел Акользин (15).

Контракты защитника Ильи Николаева, а также форвардов Никиты Гребенкина и Данилы Юрова не учитываются под потолком.