Кожевников о рекомендациях МОК: «Не забывайте, что Америка всем командует. Было понятно, что так будет. Будем терпеть»

высказался об условиях МОК по допуску россиян к международным турнирам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Все это было ясно и понятно. Не забывайте, что Америка всем командует. Было понятно, что так будет.

Плохо, конечно. Однако уже ничего не сделаешь. Будем терпеть – русский народ привык терпеть», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО