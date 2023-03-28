Кожевников о рекомендациях МОК: «Не забывайте, что Америка всем командует. Было понятно, что так будет. Будем терпеть»

Теги Сборная России по хоккею МОК Александр Кожевников олимпийский хоккейный турнир Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников высказался об условиях МОК по допуску россиян к международным турнирам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Все это было ясно и понятно. Не забывайте, что Америка всем командует. Было понятно, что так будет.

Плохо, конечно. Однако уже ничего не сделаешь. Будем терпеть – русский народ привык терпеть», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

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2 комментария

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Персональные данные Номер 67327384
ФУ, какая mpазь Амepика. Там даже приpoда мep3кая. Вот я был в районе великих озер. Там растет береза, но береза нaглая, не такая как у нас. У нас теплая бepeзочка растет, приятная. У них жесткая, твердая, неприступная
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Ебздрогыч
Будем терпеть, сплотимся вокруг лидера, отнесемся с пониманием
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