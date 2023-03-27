Вратарь «Локомотива» Исаев отразил 54 из 55 бросков в двух последних матчах серии с ЦСКА

отразил 33 из 34 бросков в шестом матче с ЦСКА.

« » обыграл московскую команду (2:1) и сравнял счет в серии (3-3) второго раунда Кубка Гагарина.

Голкипер ярославского клуба пропустил одну шайбу – от форварда Максима Мамина на девятой минуте первого периода.

Исаев парировал 10 бросков в первом периоде, 14 – во втором, 9 – в третьем.

В пятом матче серии вратарь сыграл на ноль, отразив 21 бросок. В общей сложности Исаев справился с 54 из 55 бросков в двух последних матчах серии с .