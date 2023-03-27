Вратарь «Локомотива» Исаев отразил 54 из 55 бросков в двух последних матчах серии с ЦСКА

Теги ЦСКА Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Даниил Исаев Хоккей

Даниил Исаев отразил 33 из 34 бросков в шестом матче с ЦСКА.

«Локомотив» обыграл московскую команду (2:1) и сравнял счет в серии (3-3) второго раунда Кубка Гагарина.

Голкипер ярославского клуба пропустил одну шайбу – от форварда Максима Мамина на девятой минуте первого периода.

Исаев парировал 10 бросков в первом периоде, 14 – во втором, 9 – в третьем.

В пятом матче серии вратарь сыграл на ноль, отразив 21 бросок. В общей сложности Исаев справился с 54 из 55 бросков в двух последних матчах серии с ЦСКА.

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7 комментариев

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wolkov
Ответ anton jakushev
Серебряков в одном матче столько отражал
ну и где серебряков сейчас?
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Огюст
Спасибо Даниил за надёжную игру в воротах ! Болельщики Локомотива и команда ждут такого же мастерства от тебя и в седьмой в игре с Цска !
+3
0
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Отари Церцвадзе
Исаев молодец. Заслуживает звание лучшего вратаря КХЛ в этом сезоне.
+4
-1
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Serleb
Красавчик! Вместе с Полуниным герой матча!
+8
0
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крок 58
Круто так то….
+5
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Сергей Сурков
Бриллиант наш!!! Все молодцы!!!!
Локо вперёд!!!!
+13
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anton jakushev
Серебряков в одном матче столько отражал
+2
-2
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