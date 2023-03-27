«Спартак» планирует подписать Морозова. У форварда 13 (6+7) очков в 50 матчах за фарм «Вегаса» в этом сезоне
Нападающий Иван Морозов может перейти в «Спартак».
Московский клуб планирует подписать форварда системы «Вегаса», сообщает «Спорт-Экспресс». «Спартак» получил права на хоккеиста прошлым летом в результате обмена со СКА.
Текущий сезон Морозов проводит в составе «Хендерсона» в АХЛ. На его счету 13 (6+7) очков в 50 матчах при показателе полезности «-23».
где-то ромкина система недоработала, надо перезагружаться😁