«Спартак» планирует подписать Морозова. У форварда 13 (6+7) очков в 50 матчах за фарм «Вегаса» в этом сезоне

Теги Спартак возможные переходы НХЛ АХЛ КХЛ Вегас Иван Морозов Спорт-Экспресс Хендерсон Хоккей

Нападающий Иван Морозов может перейти в «Спартак». 

Московский клуб планирует подписать форварда системы «Вегаса», сообщает «Спорт-Экспресс». «Спартак» получил права на хоккеиста прошлым летом в результате обмена со СКА. 

Текущий сезон Морозов проводит в составе «Хендерсона» в АХЛ. На его счету 13 (6+7) очков в 50 матчах при показателе полезности «-23». 

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6 комментариев

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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ цэсемьэр
статистика провальная если честно. 1 очко за 4 игры да ещё и -2 в каждой😬 где-то ромкина система недоработала, надо перезагружаться😁
И здесь Рома, СКА, КХЛ виновата. А система НХЛ белая пушистая.
+2
-1
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faaakkkeee
Ответ Алекс Я
Надо вытаскивать,пока не поздно, наших молодых игроков из АХЛ.я ду маю и они сами,увидя пример Торпедо с Фирстовым ,Летуновым ,Яном,поймут ,что и у нас можно сделать шаг наверх.
Только вот Жамнов и близко не Ларионов :)
+3
0
+3
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alklimov2018
Ответ Фёдор Кузнецов
Ожидал от Морозова большего, думал будет как Марченко, а получилось у них совсем по разному
Совершенно разные. В первую очередь по характеру. А так, возвращение в клуб-середняк предсказуемо.
+1
0
+1
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Алекс Я
Надо вытаскивать,пока не поздно, наших молодых игроков из АХЛ.я ду маю и они сами,увидя пример Торпедо с Фирстовым ,Летуновым ,Яном,поймут ,что и у нас можно сделать шаг наверх.
+4
-5
-1
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Фёдор Кузнецов
Ожидал от Морозова большего, думал будет как Марченко, а получилось у них совсем по разному
+3
-1
+2
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цэсемьэр
статистика провальная если честно. 1 очко за 4 игры да ещё и -2 в каждой😬
где-то ромкина система недоработала, надо перезагружаться😁
+1
-1
0
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