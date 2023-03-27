«Спартак» планирует подписать Морозова. У форварда 13 (6+7) очков в 50 матчах за фарм «Вегаса» в этом сезоне

Нападающий Иван Морозов может перейти в « ».

Московский клуб планирует подписать форварда системы « », сообщает « ». «Спартак» получил права на хоккеиста прошлым летом в результате обмена со СКА.

Текущий сезон Морозов проводит в составе «Хендерсона» в . На его счету 13 (6+7) очков в 50 матчах при показателе полезности «-23».