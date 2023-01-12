Мальцев о судьях: «Кросби на вбрасывании, арбитр говорит: «Рад знакомству, Михаил, ставь клюшку правильно». Сидни спокойно ждет, пока мы разговариваем – я удивился»
Михаил Мальцев поделился историей, связанной с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.
«Был вопрос про различия судей в России и Северной Америке. Тема интересная.
Здесь судьи как-то больше включены в общее шоу. У нас было принято обращаться к ним: «Реф, реф, але».
А в НХЛ к бортику на скамейке специально приклеены листы, где написано по именам, какие судьи работают на матче и у кого какой номер.
Может, это мелочь, и все, кто давно в лиге, и так друг друга знают, но цепляет внимание. Уже как-то кричать «Реф, реф», когда специально они представлены, вроде и неудобно. И как-то общение идет более открыто или дружелюбно.
Например, очень запомнил момент из первого сезона за «Нью-Джерси». Матч с «Питтсбургом», на вбрасывании – Кросби. Мы вроде вели прилично. По идее он должен быть на эмоциях, а судья говорит мне: «Привет, я (называет имя), а тебя как зовут?».
Я отвечаю: «Привет, я Михаил». Он продолжает: «Очень рад знакомству, Михаил. Недавно в НХЛ? Ставь клюшку правильно». И в таком ключе продолжает. А Кросби спокойно ждет, пока мы разговоры эти ведем. Я удивился.
В АХЛ у меня игр побольше и времени на льду тоже. Там все знают. И уже мне просто говорят: «Привет, Мальци», – написал российский нападающий системы «Колорадо».
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