Мальцев о судьях: «Кросби на вбрасывании, арбитр говорит: «Рад знакомству, Михаил, ставь клюшку правильно». Сидни спокойно ждет, пока мы разговариваем – я удивился»

Теги судьи Нью-Джерси Питтсбург Колорадо Сидни Кросби НХЛ КХЛ Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев поделился историей, связанной с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Был вопрос про различия судей в России и Северной Америке. Тема интересная.

Здесь судьи как-то больше включены в общее шоу. У нас было принято обращаться к ним: «Реф, реф, але».

А в НХЛ к бортику на скамейке специально приклеены листы, где написано по именам, какие судьи работают на матче и у кого какой номер.

Может, это мелочь, и все, кто давно в лиге, и так друг друга знают, но цепляет внимание. Уже как-то кричать «Реф, реф», когда специально они представлены, вроде и неудобно. И как-то общение идет более открыто или дружелюбно.

Например, очень запомнил момент из первого сезона за «Нью-Джерси». Матч с «Питтсбургом», на вбрасывании – Кросби. Мы вроде вели прилично. По идее он должен быть на эмоциях, а судья говорит мне: «Привет, я (называет имя), а тебя как зовут?».

Я отвечаю: «Привет, я Михаил». Он продолжает: «Очень рад знакомству, Михаил. Недавно в НХЛ? Ставь клюшку правильно». И в таком ключе продолжает. А Кросби спокойно ждет, пока мы разговоры эти ведем. Я удивился.

В АХЛ у меня игр побольше и времени на льду тоже. Там все знают. И уже мне просто говорят: «Привет, Мальци», – написал российский нападающий системы «Колорадо».

6 комментариев

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37old
Ответ Alexander Bragin
то есть это про понты, как явление. раз он удивился, что на вбрасывании от Кросби их не последовало.
Люди разные. Маккиннон мог в такой ситуации сказать что-то вроде - когда начнем уже?
+1
0
+1
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Dastan 82
Побольше бы таких историй. Мне лично интересно послушать такие мелочи
+6
0
+6
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Alexander Bragin
то есть это про понты, как явление. раз он удивился, что на вбрасывании от Кросби их не последовало.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Мешков
может чайку, Михаил?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#nikon
Реф на вбрасывании: "Михаил, расскажи историю своей жизни."
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gepard_GRIN
"Считай, что это профессиональная этика."
+21
0
+21
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