Кошечкин о возможности сыграть против сына: «Мы ждали, но не сложилось. Был бы очень приятный момент»

рассказал, что они с сыном ждали возможности сыграть друг против друга.

– Ваш старший сын ( из системы « » – Sports.ru) взял с вас пример, решив стать вратарем. Спрашивает советы?

– Конечно, спрашивает, как пользоваться такими габаритами (смеется). А если без шуток, то мы часто общаемся по вратарским вопросам. Даю ему много полезных советов.

– Все ждали, что вы хоть минуту сыграете друг против друга в официальном матче . Сильно огорчились, что не сложилось?

– Мы тоже ждали, но не сложилось. Это был бы очень приятный момент, – сказал бывший вратарь « ».