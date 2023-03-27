Кошечкин о возможности сыграть против сына: «Мы ждали, но не сложилось. Был бы очень приятный момент»

Теги Металлург Мг Локомотив Василий Кошечкин Максим Майоров КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Василий Кошечкин рассказал, что они с сыном ждали возможности сыграть друг против друга. 

– Ваш старший сын (Максим Майоров из системы «Локомотива» – Sports.ru) взял с вас пример, решив стать вратарем. Спрашивает советы?

– Конечно, спрашивает, как пользоваться такими габаритами (смеется). А если без шуток, то мы часто общаемся по вратарским вопросам. Даю ему много полезных советов.

– Все ждали, что вы хоть минуту сыграете друг против друга в официальном матче КХЛ. Сильно огорчились, что не сложилось?

– Мы тоже ждали, но не сложилось. Это был бы очень приятный момент, – сказал бывший вратарь «Металлурга».

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