Батрак о том, что Никитин не дал сыну Кошечкина сыграть против отца: «Реально не было возможности выпустить Майорова. Счет был 2:3»

Артем Батрак высказался о том, что тренер « » не позволил Максиму Майорову сыграет против своего отца .

«Ярославский клуб и так пошел навстречу, чтобы попал в заявку на матч вместе со своим отцом – Василием Кошечкиным. А дальше, конечно, без вариантов.

Майоров мог выйти, только если Даниил Исаев получит травму и пропустит шесть голов. Потому что для него это мог быть вообще дебютный матч в КХЛ.

сказал после матча, что хоккей – это не шоу-бизнес, и на самом деле он себе не враг. Реально не было возможности выпустить Майорова.

Если бы «Локомотив» проигрывал 0:3, можно было выпустить чисто символически. Но счет был 2:3, поэтому без вариантов», – сказал комментатор КХЛ ТВ.

КХЛ обречена, пока нам твердят, что хоккей – не шоу-бизнес, а очень важное дело. Только что запороли милейшую историю