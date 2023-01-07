Батрак о том, что Никитин не дал сыну Кошечкина сыграть против отца: «Реально не было возможности выпустить Майорова. Счет был 2:3»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин Василий Кошечкин Максим Майоров КХЛ Артем Батрак Хоккей

Артем Батрак высказался о том, что тренер «Локомотив» не позволил Максиму Майорову сыграет против своего отца Василия Кошечкина.

«Ярославский клуб и так пошел навстречу, чтобы Максим Майоров попал в заявку на матч вместе со своим отцом – Василием Кошечкиным. А дальше, конечно, без вариантов.

Майоров мог выйти, только если Даниил Исаев получит травму и пропустит шесть голов. Потому что для него это мог быть вообще дебютный матч в КХЛ.

Игорь Никитин сказал после матча, что хоккей – это не шоу-бизнес, и на самом деле он себе не враг. Реально не было возможности выпустить Майорова.

Если бы «Локомотив» проигрывал 0:3, можно было выпустить чисто символически. Но счет был 2:3, поэтому без вариантов», – сказал комментатор КХЛ ТВ.

КХЛ обречена, пока нам твердят, что хоккей – не шоу-бизнес, а очень важное дело. Только что запороли милейшую историю

1 комментарий

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Ковид 07.10.52
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Вот раздули...можно подумать, что , если бы сын вышел, то наш хоккей взлетел в космос....тьфу...
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