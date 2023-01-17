Никитин о Кошечкине и его сыне: «Локомотив» не должен был быть инициатором. Если бы «Металлург» озвучил позицию, можно было бы рассмотреть»

ответил на вопросы о том, почему Максим Майоров не сыграл против своего отца .

– Вернемся к истории игры вратарей – отца против сына. Вы могли выпустить Майорова на стартовое вбрасывание, чтобы он сыграл против Кошечкина, а потом после минуты игры его бы спокойно заменили.

– Если бы «Магнитка» озвучила эту позицию, то этот вариант можно было рассмотреть – не проблема. Инициаторами этого точно должны были быть не мы.

– Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев сказал, что такая договоренность была.

– Со мной лично никто не разговаривал на эту тему.

Я об этом даже не хочу дискутировать. К тому же с Васей Кошечкиным мы разговаривали после игры, и мне никто об этом не говорил, – сказал главный тренер « ».

КХЛ обречена, пока нам твердят, что хоккей – не шоу-бизнес, а очень важное дело. Только что запороли милейшую историю