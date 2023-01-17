Игорь Никитин: «Хоккей – не шоу-бизнес, это принципиальная позиция. Болельщики не будут ходить, если уберем спортивную составляющую»
Игорь Никитин объяснил свое высказывание о том, что хоккей не является шоу-бизнесом.
Главный тренер «Локомотив» выразил такую мысль после матча против «Металлурга» (2:3), когда отвечал на вопрос о том, почему Максим Майоров, который был заявлен запасным вратарем ярославцев, не вышел на лед против своего отца Василия Кошечкина, который играл за магнитогорцев с первых минут.
– Как прокомментируете свою фразу о том, что хоккей – это не шоу-бизнес?
– Еще раз повторю: хоккей – не шоу-бизнес! Это моя принципиальная позиция. Все, что вокруг хоккея – это шоу-бизнес.
А хоккей – это спорт. И если мы уберем спортивную составляющую, то болельщики не будут ходить. Я имел в виду, что хоккей – это игра.
Спортивную злость, борьбу за результат ни в коем случае нельзя заменять на шоу-бизнес. Работа с болельщиками, шоу-программы не имеют отношения к игре.
А болельщики ходят смотреть игру. Если им сказать, что сегодня победят одни, а не другие, но сделают это красиво, то их интереса хватит максимум на пару игр.
– Но хоккей – это театр.
– Нет. В театре есть понимание, что произойдет. Вопрос только в том, как это сыграют.
А вот что произойдет в игре – не знает никто. И это влечет болельщиков. Положительные и отрицательные эмоции. Нерв. Вот что интересно. И это нельзя убирать, – сказал Никитин.
КХЛ обречена, пока нам твердят, что хоккей – не шоу-бизнес, а очень важное дело. Только что запороли милейшую историю
Отстаньте уже от Никитина