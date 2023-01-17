Игорь Никитин: «Хоккей – не шоу-бизнес, это принципиальная позиция. Болельщики не будут ходить, если уберем спортивную составляющую»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин Василий Кошечкин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Никитин объяснил свое высказывание о том, что хоккей не является шоу-бизнесом.

Главный тренер «Локомотив» выразил такую мысль после матча против «Металлурга» (2:3), когда отвечал на вопрос о том, почему Максим Майоров, который был заявлен запасным вратарем ярославцев, не вышел на лед против своего отца Василия Кошечкина, который играл за магнитогорцев с первых минут.

– Как прокомментируете свою фразу о том, что хоккей – это не шоу-бизнес?

– Еще раз повторю: хоккей – не шоу-бизнес! Это моя принципиальная позиция. Все, что вокруг хоккея – это шоу-бизнес.

А хоккей – это спорт. И если мы уберем спортивную составляющую, то болельщики не будут ходить. Я имел в виду, что хоккей – это игра.

Спортивную злость, борьбу за результат ни в коем случае нельзя заменять на шоу-бизнес. Работа с болельщиками, шоу-программы не имеют отношения к игре.

А болельщики ходят смотреть игру. Если им сказать, что сегодня победят одни, а не другие, но сделают это красиво, то их интереса хватит максимум на пару игр.

– Но хоккей – это театр.

– Нет. В театре есть понимание, что произойдет. Вопрос только в том, как это сыграют.

А вот что произойдет в игре – не знает никто. И это влечет болельщиков. Положительные и отрицательные эмоции. Нерв. Вот что интересно. И это нельзя убирать, – сказал Никитин.

КХЛ обречена, пока нам твердят, что хоккей – не шоу-бизнес, а очень важное дело. Только что запороли милейшую историю

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9 комментариев

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Алвер
Ответ newhood@icloud.com
Финал западной конференции … не театр?
Это лучшее ,что может быть.театр это когда лидеры проигрывают по 7-8 матчей подряд,как на Востоке.
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Алвер
Ответ starless
Так-то любой профессиональный спорт -- именно шоу-бизнес.
Не дай бог ,что бы и у нас это было.главное-спортивный принцип.
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забанинныйСевер12
В любом случае результат важнее, есть ли такие болельщики которые бы выбрали поражения своей команды в угоду тому что бы кто там против своего бати сыграл, позволял бы счёт его выпустить, другое дело....Приходите на матч звёзд, там шоу-бизнес.
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Soap74
Ну не выпустил пацана с батей сыграть, и ладно. У парня всё впереди, ещё сыграет.
Отстаньте уже от Никитина
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Разрушающий мифы
Он так и не понял сути.... Печалька.
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starless
Так-то любой профессиональный спорт -- именно шоу-бизнес.
+1
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+1
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Mi4eL
Так он у вас и не ходит. На ваш принципиальный хоккей при вместительности 9000 средняя 5000. Унылая возня зато спортивная такая.
+6
0
+6
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newhood@icloud.com
Финал западной конференции … не театр?
+4
-1
+3
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Vasyaaa
Чудак!
0
-3
-3
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