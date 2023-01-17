Игорь Никитин: «Хоккей – не шоу-бизнес, это принципиальная позиция. Болельщики не будут ходить, если уберем спортивную составляющую»

объяснил свое высказывание о том, что хоккей не является шоу-бизнесом.

Главный тренер « » выразил такую мысль после матча против « » (2:3), когда отвечал на вопрос о том, почему Максим Майоров, который был заявлен запасным вратарем ярославцев, не вышел на лед против своего отца , который играл за магнитогорцев с первых минут.

– Как прокомментируете свою фразу о том, что хоккей – это не шоу-бизнес?

– Еще раз повторю: хоккей – не шоу-бизнес! Это моя принципиальная позиция. Все, что вокруг хоккея – это шоу-бизнес.

А хоккей – это спорт. И если мы уберем спортивную составляющую, то болельщики не будут ходить. Я имел в виду, что хоккей – это игра.

Спортивную злость, борьбу за результат ни в коем случае нельзя заменять на шоу-бизнес. Работа с болельщиками, шоу-программы не имеют отношения к игре.

А болельщики ходят смотреть игру. Если им сказать, что сегодня победят одни, а не другие, но сделают это красиво, то их интереса хватит максимум на пару игр.

– Но хоккей – это театр.

– Нет. В театре есть понимание, что произойдет. Вопрос только в том, как это сыграют.

А вот что произойдет в игре – не знает никто. И это влечет болельщиков. Положительные и отрицательные эмоции. Нерв. Вот что интересно. И это нельзя убирать, – сказал Никитин.

КХЛ обречена, пока нам твердят, что хоккей – не шоу-бизнес, а очень важное дело. Только что запороли милейшую историю