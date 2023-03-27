Максим Сушинский: «Я сто раз говорил: зачем нам этот чемпионат мира? Из НХЛ туда едут те, кто вылетели из плей-офф. И у нас то же самое надо делать»

Теги Сборная России по хоккею Максим Сушинский КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Максим Сушинский отреагировал на предложение Игоря Ларионова продлить сезон КХЛ.

– Я это сто раз говорил – зачем нам этот чемпионат мира? Из НХЛ на чемпионат мира едут те, кто вылетели из плей-офф. И у нас то же самое надо делать. Играть в КХЛ 80-90 игр, пускай люди ходят на хоккей, пускай ребята играют. Чем больше игр, тем больше интереса.

– Получается, что сейчас март, а больше половины игроков КХЛ уже в отпуске.

– А какая-то половина уже в феврале закончила. И что они полгода делают до начала нового сезона? Тренируются. Нафига тренироваться, когда лучше играть? И зрители будут смотреть, и командам интереснее.

– А когда сборную допустят на чемпионат мира...

–  Тогда  ней будут играть те, кто не участвует в плей-офф. К ним присоединятся игроки из команд, которые вылетят из кубка в КХЛ и НХЛ. Не вижу никакой проблемы. В НХЛ же играют до середины июня.

– Для России чемпионат мира – священный турнир, к нему всегда было серьезное отношение.

– Да слушайте, конечно, это знаковый турнир для России. Но у нас сейчас не такой серьезный уровень хоккея, что мы должны держаться за кого-то. Понятно, что 90 процентов сборной – это СКА и ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард». Заменят их другие в сборной, ничего страшного.

Главное же, чтобы мы Олимпиаду выиграли, вырастили как можно больше хороших игроков, чтобы была конкуренция в России. А то уровень КХЛ настолько упал, что опускают ребят вниз, в другую лигу, а они там не могут играть на уровне молодежи. Это тоже показатель развития КХЛ.

– Вы к тому, что не важно, игроки каких клубов будут играть за сборную России на чемпионате мира, если нашу страну допустят к участию в нем?

– Мне вообще по барабану, – сказал бывший нападающий сборной России.

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1 комментарий

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Алексей Степанов
Чинуши не переживут без ЧМ. Они потратят сотни миллионов рублей ради бронзовой медальки и орденов себе на грудь
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