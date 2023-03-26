Экс-игрок СКА Сафронов: «Не смотрю чемпионат мира без участия России. Мероприятие не представляет никакого интереса без нашей сборной»

Теги СКА ИИХФ Сборная России по хоккею Кирилл Сафронов КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Кирилл Сафронов заявил, что не смотрит матчи чемпионата мира без участия сборной России.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

«Я не смотрю чемпионат мира без участия России.

Уверен, что там собираются классные хоккеисты, но привык болеть за наших, и без участия нашей сборной это мероприятие не представляет никакого интереса», – сказал бывший защитник СКА.

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2 комментария

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Александр Смирнов
Так никто не смотрит
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Евгений Смирнов
Молодец
Настоящий друг догонялкина.
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